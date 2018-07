L’ex di Ariana Grande Mac Miller canta la fine della loro storia nel nuovo singolo Self

Ariana Grande parla della relazione “tossica” con L’ex Mac Miller : “Non sono una babysitter” : La storia è finita a inizio maggio The post Ariana Grande parla della relazione “tossica” con l’ex Mac Miller : “Non sono una babysitter” appeared first on News Mtv Italia.

Mac Miller : L’ex di Ariana Grande finisce nei guai e la cantante gli manda un messaggio via Twitter : Arrestato per guida in stato di ebbrezza The post Mac Miller: l’ex di Ariana Grande finisce nei guai e la cantante gli manda un messaggio via Twitter appeared first on News Mtv Italia.