L' evento musicale dell' anno in Calabria | al Scolacium Caetano Veloso & Family

Isle of Mtv Malta 2018 : tutto pronto per il più grande evento musicale gratuito dell'estate : Tra i Festival musicali europei uno dei più attesi è indubbiamente Isle of Mtv, un evento inizialmente nato come itinerante, ma che ormai dal 2007 ha scelto come sua esclusiva location...

Isle of Mtv Malta 2018 : tutto pronto per il più grande evento musicale gratuito dell'estate : Tra i Festival musicali europei uno dei più attesi è indubbiamente Isle of Mtv, un evento inizialmente nato come itinerante, ma che ormai dal 2007 ha scelto come sua esclusiva location la bellissima ...

Wind Summer Festival 2018 - al via a Roma l'evento musicale dell'estate : Ancora poche ore di attesa e piazza del Popolo, a Roma, sarà gremita da migliaia di persone. Da questa sera, 22 giugno, e fino al 25 si svolgerà nella capitale il Wind Summer Festival 2018, l’annuale concerto estivo spalmato su quattro serate che quest'anno vedrà la conduzione di Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Il programma è certamente molto interessante perché, tra i cantanti in gara, saranno presenti volti noti della scena ...

Wind Music Awards : due nuovi artisti per l'evento musicale : Nelle ultime ore si sono aggiunti due nuovi artisti nella scaletta dei Wind Music Awards 2018, l'evento Musicale che si terrà lunedì 4 e martedì 5 giugno sul palco dell'Arena di Verona. A seguire i loro nomi e le novità a pochi giorni dallo spettacolo che terrà compagnia gli appassionati della Musica italiana per due serate consecutive. In un precedente approfondimento, vi abbiamo riportato la lista degli artisti in scaletta ai Wind Music Awards ...