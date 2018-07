Leucemia | addio al professor Franco Mandelli | “una vita dedicata alle malattie del sangue

meteoweb.eu

(Di domenica 15 luglio 2018) “al nostro Presidente, unadele alla solidarietà. Anima della nostra organizzazione di cui era Presidente Onorario e fondatore del GIMEMA. Ha pubblicato più di 700 studi scientifici. L’AIL tutta su stringe con riconoscenza e grande affetto alla sua famiglia“: AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS annuncia con queste parole, in un post su Facebook, la morte del luminare., il 12 maggio 1931 a Bergamo, si è laureato a Milano nel 1955 per poi trasferirsi prima a Parma e successivamente a Roma, dove diventa una figura di spicco nella lottadel, in particolare contro il linfoma di Hodgkin e delle leucemie acute. L'articoloal, “unadele alla solidarietà” sembra ...