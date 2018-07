Lega | primo stop nei sondaggi dal 4 marzo | lascia lo 0 | 2 per cento

Michele Pais primo consigliere comunale della Lega in Sardegna : "Proseguo un percorso fatto di passione, impegno, lotta, coerente con i miei ideali della destra in cui mi riconosco, in una forza politica popolare e meglio interpreta i bisogni e le richieste degli ...

Aiuto - mi si è ristretta la flat tax! La Lega annuncia il primo step della "rivoluzione fiscale" ma riguarda solo 600mila contribuenti : Il copione si ripete, e assume ogni giorno che passa le sembianze di una prassi sempre più consolidata: grandi annunci ma provvedimenti al di sotto delle aspettative. Dopo il decreto Dignità, dato per ultimato da settimane, più volte ritoccato per mancanza di coperture e ancora assente in Gazzetta Ufficiale, tocca alla flat tax. La Lega ha annunciato il "primo step della rivoluzione fiscale" del Governo del Cambiamento: ...