Le stanze vuote che raccontano il declino del Venezuela

(Di domenica 15 luglio 2018) Ilè vuoto. I suoi negozi sono privi di merci da vendere, le case non sono abitate, nei corridoi degli edifici scolastici non corrono bambini. Le strade, anche loro, sono desolate. Non è solo un’impressione quella che ha avuto la fotografa Mariana Vincenti (na e trasferita a New York), quando insieme alla giornalista Valeria Pedicini ha deciso di raccontare l’aspetto più silenzioso della migrazione di massa causata dal crollo economico del. Si stima che siano oltre due milioni le persone che hanno lasciato il Paese negli ultimi due anni. Cinquecentomila nei primi sei mesi del 2018, un dato destinato a crescere. LEGGI ANCHE, la donna davanti al carro armato Da almeno tre anni il paese sudamericano attraversato dalle proteste per la recente rielezione del presidente Nicolas Maduro è devastato da una crisi economica, politica e sociale. ...