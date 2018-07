Le Pussy Riot violano il santuario Fifa | in 4 bloccati dalle forze dell' ordine davanti a

Putin - Macron - Maradona e Salvini : il tifo in tribuna. Nella ripresa l’invasione di campo delle Pussy Riot Le immagini : Allo stadio Luzhniki la sfida che decide la squadra Campione del Mondo Allo stadio Luzhniki di Mosca la sfida che decide il Campione del Mondo 2018

Le Pussy Riot violano il santuario Fifa : in 3 bloccati dalle forze dell'ordine davanti a Putin : Il gruppo delle 'Pussy Riot' ha rivendicato l'invasione di campo da parte di quattro persone, durante il secondo tempo della finale mondiale tra Francia e Croazia. L'invasione pacifica è avvenuta al 7' del secondo tempo tre persone sono entrati in campo separatamente e sono stati immediatamente bloccati dalle forze dell'ordine. La partita si è bloccata per pochi istanti, poi l'arbitro ha fatto riprendere il gioco.