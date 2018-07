Le date del tour di Emma Marrone nel 2019 | biglietti in prevendita per i nuovi concerti

Le Feste Rinascimentali a Castel del Rio - date 2018 : Tra spettacoli e messe in scena, come da tradizione non manca sul retro di Palazzo Alidosi lo stand gastronomico, dove si svolge la Sagra della Gnoccata . Castel del Rio organizza alcuni dei più ...

Vicinissimo il rilascio dell’aggiornamento Oreo per Honor 8 : ora abbiamo anche le date : Sta per chiudersi una settimana che ci ha presentato più novità del previsto per quanto riguarda il cosiddetto Honor 8. Lo smartphone lanciato sul mercato circa due anni fa, infatti, ha dapprima registrato il rilascio dell'aggiornamento B406, come vi abbiamo riportato di recente con il nostro approfondimento, per poi incassare news molto interessanti a proposito di Android Oreo. Stavolta, infatti, potremmo essere giunti finalmente ad una svolta ...

Ondate di calore/prevista la fase di disagio per sabato 14 e domenica 15 luglio. I consigli della protezione civile : UMWEB, Perugia. Per il prossimo fine settimana sono previste temperature massime percepite di 34 gradi, per cui è dichiarata attivata la fase di disagio , Livello 2, sia per sabato 14 che per domenica ...

Call of Duty Black Ops 4 : Activision annuncia le date della Closed Beta : Call of Duty: Black Ops 4 è uno degli sparatutto più attesi dell'anno, un po' perché le apparizioni della serie Call of Duty sono diventate ormai un appuntamento fisso per milioni di giocatori, e un po' per le tantissime novità che questo capitolo potrà offrire, differenziandosi nettamente dai predecessori.Se siete ansiosi di mettere le mani sulla nuova creatura sviluppata da Treyarch, vi farà piacere sapere che oggi Activision ha annunciato ...

MTB Coppa del mondo : uno scalatore timido sulle vette iridate : ... teatro della tappa italiana di Coppa del mondo, si è giocato la vittoria fino all'ultimo metro con il 'mostro sacro' della mountain bike, lo svizzero Nino Schurter, campione del mondo, e olimpico, ...

L’app Caldo e Salute permette di prevenire i rischi e gli effetti sulla salute delle ondate di calore : Caldo e salute è un'applicazione che permette di consultare i bollettini di allarme HHWW per la prevenzione dei rischi e degli effetti sulla salute delle ondate di calore e visualizzare le linee guida Ministeriali ed i servizi di prevenzione adottate nelle città incluse nel progetto. L'articolo L’app Caldo e salute permette di prevenire i rischi e gli effetti sulla salute delle ondate di calore proviene da TuttoAndroid.

Cesare Cremonini ha annunciato le date del nuovo tour nei palazzetti : Sìììììììì! The post Cesare Cremonini ha annunciato le date del nuovo tour nei palazzetti appeared first on News Mtv Italia.

Niccolò Bettarini - “Sui cadaveri dei leoni…”/ Nuovo sfogo del figlio di Simona Ventura : “Ricordate chi siete” : Niccolò Bettarini, “Sui cadaveri dei leoni…”, il Nuovo sfogo del figlio di Simona Ventura dopo la terribile aggressione a Milano e le 11 coltellate: “Ricordate chi siete”.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:34:00 GMT)

Ricordate le aspre critiche per la mancanza del doppiaggio in italiano in Mass Effect Andromeda? Anthem sarà completamente doppiato : Dopo alcuni nuovi dettagli sulla demo dell'E3 2018 e la mappa di gioco, torniamo a parlare di Anthem per proporvi diverse nuove informazioni svelate dal producer, Mark Darrah, attraverso il proprio profilo Twitter. Ciò che salta immediatamente all'occhio è un netto cambio di rotta che farà piacere a molti giocatori del nostro Paese: non ci saranno solo i sottotitoli in italiano ma anche il doppiaggio.Come probabilmente ricorderete la decisione ...

Primo agosto o 10 settembre : le date della candidatura italiana ai Giochi invernali : Il Primo agosto o il 10 settembre. Entro quella data l’Italia sarà ufficialmente candidata a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 e avrà indicato la città - tra Cortina, Milano e Torino - designata a correre. Il Consiglio nazionale del Coni, il comitato olimpico, ha delibera il percorso di avvicinamento alla scelta. Una road map che parte dall...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : tutte le partite dell’Italia. date - programma e orari delle partite del Setterosa : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: la rassegna femminile, che inizierà il 14, andrà avanti a giorni alterni con il torneo femminile. L’Italia naturalmente è presente con il Setterosa e nel Gruppo A affronterà nella prima fase Olanda, Francia, Israele, Grecia e Croazia. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di ...

Pallanuoto - Europei 2018 : tutte le partite dell’Italia. date - programma e orari delle sfide del Settebello : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: la rassegna maschile, che inizierà il 16, andrà avanti a giorni alterni con il torneo femminile. L’Italia naturalmente è presente con il Settebello e nel Gruppo A affronterà nella prima fase Germania, Ungheria e Georgia. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida ...

Calendario Eurolega Basket 2018-2019 : le date - gli orari e tutte le partite dell’Olimpia Milano : Il Calendario dell’Eurolega 2018/2019 è stato reso noto. Tra le 16 squadre partecipanti c’è ovviamente anche l’Olimpia Milano, forte della sua licenza pluriennale. La squadra di Simone Pianigiani proverà per l’ennesima volta a ritrovare l’accesso ai playoff, che manca dal 2014. Le ultime due stagioni, le prime con l’attuale format, hanno visto Milano mai in corsa, finita prima ultima e poi penultima in regular ...