Lavoro | serve un decreto dignità anche per le professioni tecniche

Fisco : Visco - serve ampia e equilibrata riforma - per più Lavoro e crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “C’è bisogno di un’ampia ed equilibrata riforma fiscale, diretta ad accrescere l’occupazione e promuovere la crescita dell’economia”. Così, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Per Visco “vanno pure rimossi gli ostacoli all’attività di impresa, all’innovazione, alla corretta ...

Il decreto Dignità è solo una pezza. Al mercato del Lavoro serve una modifica strutturale : di Nicola Sorgi Il decreto Dignità, sbandierato come un “colpo mortale al Jobs Act”, in realtà delude le aspettative proprio sul tema cruciale, quello del precariato. E non perché le misure proposte non siano giuste: il problema è la modalità con cui si è deciso di agire sul mercato del lavoro. Invece di cancellare veramente il Jobs Act, per proporre una vera riforma che garantisca stabilità e riesca a far fronte ai cambiamenti delle tipologie ...

Decreto dignità - Cgil : “Norme interessanti - ma sul Lavoro serve intervento organico” : Tania Scacchetti, membro della segreteria confederale della Cgil, guarda con favore alle norme sul lavoro contenute nel Decreto dignità. Bene sui contratti a termine e le delocalizzazioni, anche se "è solo un primo passo, molto parziale". Contrarietà per le misure fiscali. No anche al possibile ritorno dei voucher.Continua a leggere

Di Maio - contro mafie serve dare Lavoro : ANSA, - CASAL DI PRINCIPE, CASERTA,, 4 LUG - "Combattere le mafie significa non solo combattere il gioco d'azzardo illegale, ma anche il gioco d'azzardo legale che distrugge le famiglie". Così il ...

Fontana : serve Lavoro a più voci per valorizzare sport paralimpico : Pancalli: per noi sport modo per promuovere diritti e pari opportunità Roma – A seguire le parole di Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità “Lo sport paralimpico è un faro acceso sul mondo delle disabilità e il nostro ministero ne rappresenta un presidio istituzionale. serve un lavoro a più voci per valorizzare appieno, e ad ogni livello, le potenzialità di questo straordinario strumento di ...

Lavoro : Logico - perplessi su divieto pubblicità gioco online - serve tavolo : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Logico, associazione che riunisce le principali aziende operanti nell’online gaming in Italia mediante concessione statale, esprime la propria “perplessità” in merito all’introduzione del divieto di ogni forma di pubblicità di giochi con vincite in denaro contenuta nel Decreto Dignità., ritenendo che “tale bando non possa produrre effetti positivi in termini di tutela del giocatore ...

Lavoro : Assosomm - serve incontro al ministero su normative agenzie : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Assosomm, l’associazione italiana delle agenzie per il Lavoro che rappresenta circa il 20% del settore, segue con particolare attenzione il dialogo in corso per la modifica delle normative che lo regolano”. L’associazione, si legge in una nota, come richiesto anche da AssoLavoro, si auspica di poter presto aprire un dialogo con il ministero del Lavoro per portare il proprio contributo di ...

Osmu Labib, licenziato perché il suo lavoro lo fa una macchina. Nessuno penserà più a lui. Al contrario di quanto accaduto a Emilio Lentini. La gratuità è sempre necessaria.

Grillo : rischio futuro senza Lavoro - serve reddito universale : Roma, 20 giu. , askanews, A causa delle crescenti possibilità tecnologiche 'potrebbe attenderci un futuro di alta disoccupazione. O quantomeno, potremmo affrontare sottoccupazione o redditi stagnanti, ...

Papa Francesco boccia l'idea del reddito di cittadinanza : 'Serve Lavoro per tutti e non forme di assistenzialismo' : Città del Vaticano - A Papa Francesco il reddito di cittadinanza - cavallo di battaglia dei Cinquestelle - non piace proprio. Lo aveva già ribadito a Genova, durante la sua visita due anni fa , 'L'...

Il lavoro è cambiato, ma l'Italia ha saputo adeguarsi, calibrando nuove forme contrattuali. Ed è emerso anche un nuovo modo di fare sindacato. Lo dice una ricerca di FPS.