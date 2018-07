Lavoro | ora il governo attacca le stime Inps e Tria smentisce la Ragioneria

Di Maio smentisce gli 8mila posti di Lavoro in meno : numeri non miei - Fonti M5s : ora pulizia in Ragioneria e Mef : Fonti M5s: ora pulizia in Ragioneria e Mef - "Fare pulizia" nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia. E' l'intento annunciato da Fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione ...

Lavoro : Bernini - governo contro imprese e lavoratori : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – "Il governo giallo-verde con la solita propaganda cerca di mascherare la verità, ma giorno dopo giorno si conferma contro le famiglie, le imprese e contro i lavoratori". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine dell'incontro pubblico "Forza Italia – Stati generali in Abruzzo" in corso all'Aurum di Pescara.

Lavoro : Morani - dl Dignità cartellino rosso per lavoratori : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – "Il governo ammette: 8 mila posti di Lavoro persi ogni anno per i prossimi 10. cartellino rosso per migliaia di persone, espulse dal decreto Di Maio dal mercato del Lavoro. Non lo voterò mai". Lo scrive su twitter la deputata del Pd, Alessia Morani.

Vittoria storica al Csm - ora al Lavoro per tutti i magistrati : I risultati emersi dalle elezioni dei componenti togati del nuovo Consiglio superiore della magistratura rappresentano una Vittoria storica per il nostro gruppo, che vede quasi raddoppiare il numero dei componenti (da 3 a 5) e che vede dopo oltre 20 anni la presenza all'interno del Consiglio di un giudice di legittimità espresso dal nostro gruppo (Francesca Miccichè). Eccezionale anche il risultato ottenuto tra i pubblici ...

Iraq - sud in rivolta per carenza servizi e Lavoro : premier a Bassora : Abadi ha promesso di ricostruire l'economia, devastata da anni di conflitto, ma le frustrazioni sono cresciute soprattutto nel sud sciita ricco di petrolio. L'Iraq è il secondo maggior produttore di ...

Lavoro nero a Ragusa - 5 lavoratori irregolari : sanzione da 45 mila euro : Contrasto del Lavoro nero a Ragusa. La Guardia di Finanza del Comando provinciale Ragusano contesta violazione amministrativa per 45 mila euro.

Lavoro nei giorni di festa : il governo lavora per reintrodurre un limite : Il governo sta lavorando per reintrodurre un limite all'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa ha presentato in Parlamento una proposta di legge per superare la liberalizzazione introdotta dal decreto Monti e stabilire delle restrizioni per gli esercizi commerciali. Il testo, infatti, prevede la reintroduzione del tetto del 25% ai giorni festivi e alle domeniche nei quali ...

Lecce - denunciati e sospesi 9 dipendenti comunali. Andavano alle slot e dal parrucchiere in orario di Lavoro : Pizzicati al mercato, dal parrucchiere e addirittura mentre giocavano alle slot machine. Tutto in orario di lavoro. Nove dipendenti in servizio al Comune di Lecce e nella Lupiae Servizi Spa, società ‘in house’ dello stesso ente, sono stati interdetti dall’esercizio del pubblico ufficio al termine di indagini della Guardia di Finanza sull’assenteismo dal posto di lavoro. I finanzieri hanno estrapolato oltre 4mila riprese video e ...

Lavoro : Fornaro - testo dl Dignità ancora non pervenuto : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – "Anche oggi il testo definitivo del decreto Dignità non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per i ministri 5stelle da giorni è sempre questione di ore, ma il testo definitivo continua a essere non pervenuto. Il decreto è stato calendarizzato per l'Aula della Camera il prossimo 24 luglio, ma senza il testo la commissione Lavoro non può ovviamente iniziare la sua attività". Lo

Assenteismo - a Lecce denunciati 9 impiegati del Comune : "Al mercato o al club in orario di Lavoro" : Si allontanavano dalla sede di lavoro per fare acquisti o giocare alle slot machine: sono stati denunciati per truffa continuata e aggravata perchè sorpresi dalle telecamere

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Le ricadute del provvedimento ‘Dignità’, che allo stato attuale un quarto dei contratti di Lavoro a tempo determinato in essere nella nostra regione, potrebbero essere diametralmente opposte – sottolinea l’assessore - Se l’impatto fosse quello auspicato dal governo, ci t

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un maggiore turnover dei lavoratori, qualora le imprese intendessero aggirare i vincoli imposti dal decreto per rapporti di durata superiore ai 12 mesi. In questo caso potrebbero, soprattutto per impieghi poco qualificati e per i quali si registra un’abbondante offerta di