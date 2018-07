L' Atac non avrà bus nuovi | ma si tiene quelli in fiamme

Atac - i 320 nuovi autobus promessi dal Campidoglio non arriveranno (per ora). Deserta la gara da 98 milioni di euro : I 320 nuovi autobus per Roma promessi da Virginia Raggi e Linda Meleo non arriveranno. Almeno non per ora. È andata Deserta la gara d’appalto del valore di 98 milioni, bandita lo scorso 23 maggio da Atac, per l’acquisto di 320 vetture diesel euro 6 da immettere sulle strade capitoline nei prossimi 3 anni, con i primi 125 previsti in arrivo nel 2019. A quanto comunicato dalla stessa azienda capitolina – confermando le indiscrezioni che ...

Roma : rischio stop cantiere piazzale Flaminio - Atac non paga : Roma – Il grande cantiere per il nuovo nodo di scambio a piazzale Flaminio tra metro A e linea Roma-Viterbo potrebbe fermarsi per sempre. I lavori, gia’ a rilento da molti mesi, in assenza di risposte “saranno sospesi con decorrenza immediata” perche’ le aziende interessate dall’appalto non hanno mai ricevuto pagamenti da parte di Atac. L’allarme e’ stato lanciato questa mattina nel corso di una ...

L'ospedale Bambino Gesù è un'eccellenza mondiale. Non per Atac : L’Ospedale Bambino Gesù ha molti record. È l’unica struttura pediatrica dove si effettua ogni tipo di trapianto oggi esistente e nel 2016 ha garantito 80.015 accessi al pronto soccorso, 1.696.279 prestazioni ambulatoriali, 27.058 tra procedure chirurgiche e interventistiche e 26.947 i ricoveri ordin

Ferrara : Atac non sarà venduta a privati - deve rimanere pubblica : Ferrara: sempre dalla parte dei cittadini Roma – Di seguito le parole del consigliere capitolino autosospesosi dal M5S, Paolo Ferrara. “Atac, parere favorevole per il concordato preventivo. Sono fermamente convinto che Atac debba rimanere pubblica e dei romani. Per questo, da inizio mandato, abbiamo lavorato per risanare e rilanciare l’azienda attraverso, ad esempio, l’acquisto di nuovi autobus. Il revamping di 60 minibus ...

Atac : Non è prevista alcuna riduzione di organico nel Piano Concordatario : Atac: prevista l’assunzione di 620 nuovi autisti Roma – A seguire la precisazione che Atac ha voluto fare in merito a notizie apparse sulla stampa e alla affermazioni di alcuni esponenti politici. “Non è prevista alcuna riduzione di organico nel Piano Concordatario. L’azienda ha doverosamente e prudenzialmente tenuto conto, nella redazione del Piano di concordato, della cessazione dei contratti per la gestione delle ...

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

ROMA TPL - SCIOPERO BUS OGGI : NON COINVOLTA RETE Atac/ Servizio periferia a rischio : orari e linee coinvolte : ROMA, OGGI SCIOPERO bus TPL, a rischio il Servizio in periferia: non COINVOLTA la RETE ATAC. Più di 100 linee sono a rischio “fermo” per 24 ore, come protesta dei lavoratori non stipendiati(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:42:00 GMT)

Roma - bus Atac in fiamme nel centro/ Video - l’autista che ha salvato i passeggeri : “non sono un eroe” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:10:00 GMT)

Non solo incidenti e roghi : tutti i numeri della crisi dell'Atac : Autobus vecchi di oltre 10 anni, tram che possono arrivare ai 35. È tutta scritta nei numeri aziendali la crisi che scuote l'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico di proprietà al 100% del Campidoglio. Il bus andato in fiamme nella centralissima via del Tritone è la nona vettura distrutta in circostanze del genere dall'inizio dell'anno. Ma i problemi sono anche altri. Un tram dei tempi di ...