La versione di papà Markle | «Non fatevi ingannare dal suo sorriso | Meghan è terrorizzata»

Vieri in versione (quasi) papà : Bobo accarezza il pancino di Costanza Caracciolo [VIDEO] : Bobo Vieri si mostra dolce ed amorevole nei confronti della compagna Costanza Caracciolo in dolce attesa: le carezze al pancino di lei Altro che latin lover, Bobo Vieri ha messo da parte la sua vita da single incallito per amore di Costanza Caracciolo . La dolce Velina è incinta dell’ex calciatore che le presta attenzioni. L’ex attaccante accarezza il pancino della compagna ed annuncia così al mondo che presto diventerà ...

Brigitte Macron (in versione francescana) da Papa Francesco : L’abito nero semplice, che non lascia indovinare la marca e lo chignon con le extension raccolte, hanno trasformato Brigitte Macron, durante l’udienza con Papa Francesco, in una first lady dall’ineccepibile immagine protocollare, lontana anni luce dal suo look che usa il colore in ogni occasione. La coppia Macron era arrivata lunedì a Roma e non aveva perso l’occasione di concedersi una serata romantica, con tanto di baci rubati per ...