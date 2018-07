La salute del naso per garantire il benessere fisico

Arriva l'afa : il ministero della salute lancia l'allerta in 8 città : Fine settimana all'insegna del gran caldo e dell'afa in otto città italiane: l'allerta Arriva dal ministero della Salute che sottolinea come le temperature toccheranno picchi fino a 36 gradi a Roma e Frosinone...

salute - il naso Cenerentola del corpo umano. Ma errore trascurarlo : Roma, 13 lug., askanews, - Si dice 'avere naso' per indicare una dote preziosa che non tutti possono vantare. Eppure, a dispetto di ciò, il nostro organo olfattivo, strumento principe dell'esistenza ...

salute - infettivologi : il batterio delle Canarie forse è già in Italia - nessun caso finora : “Il batterio Klebsiella pneumoniae St392, che ha colpito i turisti ricoverati nell’ospedale delle Canarie, è stato identificato in Turchia nel 2003. Poi sono stati registrati casi in Francia e Regno Unito. La situazione Italiana sul fronte dei batteri multiresistenti è piuttosto infelice, perché è un problema che abbiamo già in casa“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Massimo Galli, presidente della Società Italiana ...

Allerta Caldo - Ministero della salute : domenica allarme “arancione” in 7 città [ELENCO] : E’ attesa nel weekend la prima, vera ondata di Caldo estivo: nel fine settimana le temperature supereranno i 35 °C in molte zone d’Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per domani un bollino “arancione” in quattro città (Frosinone, Palermo, Perugia e Roma), che diventano sette domenica (esclusa Palermo, ma si aggiungono Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina). Il ...

Ministero della salute - contaminazione da Listeria : richiamato Pecorino Toscano DOP stagionato : Il Ministero della Salute, sulla pagina “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” ha pubblicato un avviso concernente il Pecorino Toscano DOP stagionato Pascoli Italiani 350g. Lotti coinvolti: TS 22180130 e data di scadenza: 01/10/2018 Produttore: Rocca Toscana Formaggi S.r.l. con sede dello stabilimento in Via Puccini, 79 – 52100 Arezzo (AR) Motivo del Richiamo: presenza di contaminazione microbica (Listeria ...

VeganFest 2018 : i professionisti della salute di AssoVegan sul palco - : Maria Antonietta Zedda , specialista in Pediatria, Diabetologia e Medicina dello Sport , responsabile dell'Unità Operativa di Diabetologia della Clinica Pediatrica dell'Università di Cagliari. ...

L’app Caldo e salute permette di prevenire i rischi e gli effetti sulla salute delle ondate di calore : Caldo e salute è un'applicazione che permette di consultare i bollettini di allarme HHWW per la prevenzione dei rischi e degli effetti sulla salute delle ondate di calore e visualizzare le linee guida Ministeriali ed i servizi di prevenzione adottate nelle città incluse nel progetto. L'articolo L’app Caldo e salute permette di prevenire i rischi e gli effetti sulla salute delle ondate di calore proviene da TuttoAndroid.

Tonno con istamina ritirato dai supermercati dal Ministero della salute : Tonno con istamina oltre i livelli consentiti dalla legge ritirato dai supermercati: il Ministero della Salute, in seguito ai riscontri di non idoneità risultati ai controlli su tranci surgelati di Tonno pinne gialle, ha deciso di diramare l’allerta alimentare e il relativo richiamo del prodotto a livello nazionale. La motivazione del richiamo è dovuta al potenziale rischio chimico per i consumatori che, come evidenziato nell'avviso pubblicato ...

salute & Tecnologia : la paura del vuoto si vince “tuffandosi” nella realtà virtuale : La paura del vuoto, dell’altezza, si potrebbe sconfiggere per mezzo della realtà virtuale immersiva: lo ha rilevato uno studio condotto da Daniel Freeman della University of Oxford e pubblicato su “The Lancet Psychiatry”. La ricerca ha coinvolto 100 pazienti con diagnosi clinica di fobia dell’altezza: 49 dei partecipanti dovevano partecipare a 6 sessioni (30 minuti l’una) nell’arco di 2 settimane di ...

Perché dormire poco o male nuoce alla salute del cervello : A cura di Piergiorgio Strata, professore emerito di Neurofisiologia presso l'Università degli Studi di Torino, autore del libro "dormire, forse sognare. Sonno e sogno nelle neuroscienze" (Carocci Editore)Tutti sappiamo come una buona notte di sonno ci porti la mattina a un benefico ristoro che ci permette di iniziare con vigore una giornata di svago o di lavoro. Altrettanto siamo consapevoli di quanta irritazione e anche talvolta ...

salute - Milano : il Centro Ambrosiano Oftalmico premiato per la Campagna di Prevenzione della Maculopatia : Continua il successo della prima Campagna Nazionale di Prevenzione della Maculopatia che, dal 29 gennaio al 23 febbraio scorsi, ha coinvolto in screening gratuiti 424 persone in tutta Italia. Un risultato che ha portato il Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) di Milano, principale promotore dell’iniziativa, e il suo Direttore Scientifico, il dottor Lucio Buratto, ad aggiudicarsi la seconda edizione del Premio “Le Eccellenze dell’Informazione ...

salute : in Italia c’è una “bomba dell’invecchiamento” pronta a esplodere già dal 2030 : “La popolazione Italiana, in continua crescita negli ultimi cento anni, oggi diminuisce, e al contempo invecchia, più velocemente che mai: nel 2050 saremo due milioni e mezzo in meno, come se la città di Roma sparisse dalla Penisola. Ma il dato ancor più rilevante è che gli over65, oggi un quarto della popolazione, diventeranno più di un terzo, vale a dire 20 milioni di persone, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni. La “bomba ...

Incidente George Clooney in Sardegna - le condizioni di salute dell’attore : George Clooney ieri si è scontrato contro un’auto mentre viaggiava a bordo del suo motorino, ecco le condizioni di salute dell’attore dopo l’Incidente in Sardegna George Clooney, in Italia per lavoro, ha avuto una brutta disavventura ieri in Sardegna. Mentre stava percorrendo la statale 125 orientale sarda tra Loiri Porto San Paolo e Olbia, a bordo di uno scooter Yamaha, si è scontrato con una Mercedes che non gli ha dato ...