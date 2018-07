La prima finta di Cristiano Ronaldo spiazza tutti Atterraggio top secret e depistaggi

Pd - Giachetti : “Basta con la finta unità - non dobbiamo avere problemi a contarci. Fissiamo la data delle primarie” : “La prossima assemblea deve fissare la data delle primarie che per me devono essere a ottobre e, se è così, per me non è un problema arrivarci con Martina segretario”.Lo ha detto Roberto Giachetti, intervenendo all’assemblea del Pd. “Mi sembrerebbe – ha aggiunto – assolutamente naturale che Martina, come segretario o reggente, ci portasse al congresso e alle primarie. Un partito democratico non deve avere ...

Governo - la prima donna sarà premier (quasi) per finta : Elisabetta Belloni in un frame da un video del ministero degli Esteri dello scorso anno La beffa dopo la tempesta, verrebbe da dire. In queste ore di crisi istituzionale il nome in pole position per la presidenza del “Governo neutrale” proposto al Parlamento dal presidente Sergio Mattarella è quello di Elisabetta Belloni, 60 anni, segretario generale del ministero degli Esteri, docente Luiss, lunga carriera alla Farnesina. Le sarebbe di aiuto ...