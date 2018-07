LA POSTA DEI LETTORI Marina di Ravenna e la chiusura della diga foranea sud

Scuola - via libera ai movimenti dei presidi nella Campania Ecco tutti gli sPOSTAmenti : Via libera dal direttore scolastico regionale Luisa Franzese ai movimenti dei presidi nella regione Campania. Restano ancora molti i presidi costretti al doppio incarico che verranno sollevati dal ...

Scuola - via libera ai movimenti dei presidi nella Campania Ecco tutti gli sPOSTAmenti : Via libera dal direttore scolastico regionale Luisa Franzese ai movimenti dei presidi nella regione Campania. Restano ancora molti i presidi costretti al doppio incarico che verranno sollevati dal...

Veneto - Zaia non firma la proPOSTA della Lega sull’abbattimento dei lupi : “Decide il ministro Costa” : “Sul problema dei lupi Luca Zaia non dice niente. Sugli eventuali abbattimenti decide il ministro”. Questa è l’unica dichiarazione che trapela dal silenzio del governatore Veneto, che dopo aver deciso di non firmare una proposta di legge leghista per l’abbattimento degli animali protetti, ha così fatto sapere di allinearsi con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il quale non è affatto favorevole alla riduzione della fauna ...

Taglio dei vitalizi - Fi contesta la proPOSTA Fico. Di Maio 'Giorno atteso da 60 anni' : ROMA - 'Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da sessant'anni: quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in cento giorni di governo'. Luigi Di Maio ...

Molto belli gli Infinity Wallpapers dei Samsung Galaxy : come imPOSTArne uno : Avete mai sentito parlare degli Infinity Wallpapers dei Samsung Galaxy? Si tratta di un particolare tipo di sfondo introdotto a partire dai Galaxy S8 e Note 8, contraddistinti da un effetto gradiente e da una piccola animazione, prevista simultaneamente per la home, per la lockscreen e per l'Always On Display. Sono Molto piacevoli questi Infinity Wallpapers, in quanto propongono un'animazione alquanto discreta, costituita da un sobrio campo ...

Reintroduzione dei voucher : Confagricoltura Asti plaude alla proPOSTA del ministro Centinaio per la regolarizzazione dei lavoratori occasionali : E’ stata accolta con soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti la proposta di Reintroduzione dei voucher in agricoltura da parte del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Uno strumento che consente di regolarizzare l’attività agricola adeguandosi al lavoro nei campi. I voucher erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 in occasione del periodo della vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di ...

ProPOSTA di legge USA obbliga insegnanti a informare le famiglie dei bambini transgender : Lo stato americano dell'Ohio ha effettuato una nuova Proposta di legge. Il disegno di legge dichiara che gli insegnanti ed i medici devono avvertire i genitori nel caso il proprio bambino mettesse in qualche modo in discussione la propria identità di genere o nel caso fosse transgender. La Proposta di legge emessa dall'Ohio è stata istantaneamente criticata dalla comunità LGBT e dai gruppi di difesa sui diritti umani. Cosa indica il disegno di ...

Uccide un raro esemplare di giraffa nera e POSTA la foto su Fb. La furia dei social : "Assassina" : "Una caccia che accade una volta nella vita". È finita di nuovo nella bufera la cacciatrice Tess Talley Thompson per aver postato sul suo profilo Facebook una foto che la ritrae al fianco del cadavere di una rara giraffa nera, suo trofeo di caccia in Sud Africa che risale a circa un anno fa."Le preghiere si sono avverate oggi! Ha avvistato questo rara giraffa nera e l'ha pedinato per un bel po", ha scritto la donna nella didascalia. ...

Pensioni - la proPOSTA DEI Dem : quota 100 a 63 anni e conferma dell’Ape : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco e in questi ultimi giorni si implementa di un nuovo capitolo. Il Partito Democratico presenta una proposta di riforma partendo proprio dalle misure che sembra stia preparando il nuovo Esecutivo. Ciò che propongono i Dem spazia dalla nuova quota 100 all’opzione donna, dai precoci all’Ape sociale. Vediamo nel dettaglio di cosa si compone la proposta che tra gli altri è preparata anche dall’ex ...

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti insieme? La strana risPOSTA DEI due : Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti: ieri, dopo una ‘pizzicata’ Instagram, è divampato di nuovo il gossip tra i due. Oggi Tarzan e Carmelita si fanno vivi sulla questione Nel tardo pomeriggio di ieri si è riacceso il gossip attorno a Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Nip. Il motivo del chiacchiericcio […] L'articolo Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti insieme? La ...

“Sono ubriaca”. Michelle - ma che combini? Video esilarante e polemiche. La Hunziker ha POSTAto su Instagram dei momenti molto privati : Michelle Hunziker è un’icona di bellezza assoluta. Una donna amata da tutti, per la sua simpatia, la sua naturalezza e il suo essere sempre così spontanea e naturale che ti dà l’idea di non cambiare mai tra il palco dei grandi programmi e le mura domestiche. Anche la sua pagina Instagram è seguitissima, ed è proprio lì che si può apprezzare Michelle nel modo più vero possibile. Ogni tanto, però, qualcuno le dà un tiratina ...

I titoli della stampa italiana sulla sconfitta della Germania sono la risPOSTA agli sberleffi dei tedeschi : "Ci vediamo in spiaggia", così titola il Corriere dello Sport, riportando la notizia della fuoriuscita dai mondiali della Germania. La sconfitta brucia ai tedeschi, ma fa felici molti italiani, segnati da una storica rivalità con la squadra avversaria. Le prime pagine dei giornali tedeschi e italiani riflettono questo clima: se le principali testate tedesche parlano di "sconfitta storica", "disgrazia storica" e "Germania a terra", ...

La proPOSTA di Beppe Grillo : un Senato dei cittadini - con politici "estratti a sorte" : Solo uno spunto, un'idea. Beppe Grillo dalle pagine del suo blog lancia l’idea di un Senato "dei cittadini", i cui componenti sarebbero estratti a sorte tra la popolazione. ...

Epilessia : prelievo sangue rivela la risPOSTA DEI bimbi ai farmaci : Un semplice prelievo del sangue potrebbe rivelare nei bambini che soffrono di Epilessia la possibilità di una risposta positiva ai farmaci antiepilettici. Lo rivela uno studio italiano condotto, su 114 bambini sotto i 14 anni, da ricercatori modenesi di Unimore, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’AUSL di Modena pubblicato sulla rivista ...