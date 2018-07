' La nave non aveva i permessi | perdita di credibilità per il porto'

Diciotti - i misteri di una nave che non doveva attraccare qui : L' Italietta di Sergio Mattarella è l'unico Paese al mondo dove il capo dello Stato interviene per far sbarcare uno o più profughi, forse, e molti clandestini per di più sospettati di aver costretto con la violenza i soccorritori italiani a portarli ...

Migranti - la nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Svuotato il barcone: 442 Migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

MIGRANTI - CONTE : "REDISTRIBUZIONE UE O NON SBARCANO"/ Ultime notizie : ma la prima nave arriva a Pozzallo : MIGRANTI, CONTE: "Redistribuzione Ue o non sbarcano": i 450 a bordo delle navi Frontex e Guardia di Finanza in attesa di comunicazione. Salvini insiste sulla linea dura: "porti chiusi".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:51:00 GMT)

Migranti - arrivata la prima nave a Pozzallo. Salvini e Conte 'Redistribuzione Ue o non sbarcano' : Il ministro Salvini insiste per mandare a Malta, o in Libia, le due navi militari su cui stamattina sono stati trasbordati i 450 Migranti del barcone partito , molto probabilmente, da Zuara. 'In ...

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l'isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - "Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lamp

Migranti - nave con 450 persone a largo Malta. Salvini : "Non in Italia" | : Il ministro dell'Interno, sui social, racconta di una barca di Migranti da ore "in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire". "A distanza di ore " scrive " nessuno si è mosso"...

Migranti - Salvini : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Migranti - un'altra nave verso l'Italia Salvini : «A bordo 450 clandestini non approderà - abbiamo già dato» : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. abbiamo già dato, ci siamo capiti?'.

