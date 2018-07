La Nato dipende da quanto Trump riuscirà a trattenersi con Putin

ilfoglio

: @_teeo No ovviamente non dipende solo da quello però è un problema in più. Più che altro sto pensiero mi è nato sap… - Todepressos : @_teeo No ovviamente non dipende solo da quello però è un problema in più. Più che altro sto pensiero mi è nato sap… - AlbertMaj : RT @MarcoGiuli: #Trump semina scompiglio alla #NATO dicendo che la #Germania sarebbe una marionetta russa a causa di una dipendenza energet… - ColpisCat : RT @MarcoGiuli: #Trump semina scompiglio alla #NATO dicendo che la #Germania sarebbe una marionetta russa a causa di una dipendenza energet… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Se, al contrario, lascerà correre i suoi istinti, potremmo trovarci con un mondo ancora più diviso in poche grandi aree in conflitto permanente tra di loro. Speriamo che la sosta in programma in ...