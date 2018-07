La lunga "Estate a Spilamberto" : Proseguono nei prossimi giorni le iniziative di "Estate a Spilamberto": concerti, spettacoli, tornei ed attività per tutta la famiglia. Lunedì 16 luglio "Cinema Estate" nel Parco della Rocca Rangoni, alle 21.15 con il film "La principessa e l'Aquila" , documentario per bambini, . ...

Petrolio - una lunga Estate calda : Di conseguenza, la capacità di riserva scenderà ai minimi in dieci anni e il verificarsi di qualunque evento inaspettato come un uragano o lo scoppio di un conflitto, farà sì che il mondo avrà poco ...

SIENA : 62 CONCERTI PER LA lunga Estate DELL'ACCADEMIA CHIGIANA : In cartellone 62 tra CONCERTI, spettacoli ed eventi divulgativi, con la direzione artistica di Nicola Sani. Il concerto di venerdì 6, che corona un LUNGA selezione di candidati tramite audizioni a ...

Jazz al femminile e mostre di fotografia : la lunga Estate del Vittoriano : Dal 6 luglio al 12 settembre ritorna, per il terzo anno consecutivo, il ciclo d'iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, all'interno del Vittoriano. Nell'ambito di Artcity 2018 il ...

NBA - la “lunga Estate caldissima” che cambierà faccia alla lega : nuovi super-team per tentare l’assalto agli Warriors : La free agency NBA avrà inizio durante la prossima settimana, le trattative però stanno già prendendo quota, entusiasmando gli appassionati di basket e di mercato L’1 luglio è alle porte, la data nella quale inizierà ufficialmente la free agency NBA, è oramai davvero vicina. Quella che ci attende è un’estate davvero caldissima, ricca di capovolgimenti, rivoluzioni e nuovi super-team, tesi a “minacciare” il domino ...

Pd sotto shock - inizia la "lunga estate" verso il congresso straordinario : Il Pd si lecca le ferite dopo la mazzata delle elezioni comunali, diviso come sempre tra le sue tante anime, e anche le proposte per dare nuovo slancio al partito sono diverse. I numeri fanno impressione. Pd...

21 giugno - il solstizio d’estate e la giornata più lunga che ci sia : Preparate gli occhiali da sole. Oggi ci saranno 15 ore e 14 minuti di luce. È il solstizio d’estate, la giornata più lunga dell’anno. Il 21 giugno 2018 inizia ufficialmente l’estate astronomica, quella meteorologica è partita già a inizio mese, anche se non proprio con tutti i crismi e per fortuna non con il caldo dello scorso anno. Da domani le giornate cominceranno già pian piano ad accorciarsi fino al solstizio d’inverno del 21 ...

L’estate crotonese quest’anno sarà ancora più lunga e tranquilla. Lo afferma l’Assessore al turismo Giuseppe Frisenda : Il turismo insieme all’agricoltura i settori della ripresa economica di Crotone. Tanto si discute e si intravedono i segnali positivi

TecheTecheTè : al via su Rai1 la lunga Estate a tutto amarcord : Mike Bongiorno, Edy Campagnoli e Totò L’estate di Rai1 è ufficialmente iniziata. A testimoniarlo è la partenza questa sera di TecheTecheTè, il fortunato appuntamento a tutto amarcord che, per il settimo anno consecutivo, presidierà l’access prime time della prima rete sette giorni su sette. Grazie ad un montaggio attento e appassionato, il programma donerà anche in questa edizione nuova vita allo smisurato repertorio delle Teche Rai, recuperando ...

