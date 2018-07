La gita con gli amici finisce in tragedia | Giovanni sbanda con la moto e muore a 26 anni

Mentana contro Salvini : "Non si agitano le manette" : La vicenda della Vos Thalassa e dello sbarco dalla Diciotti dei 67 migranti salvati in mare ha acceso il dibattito politico. E...

Diciotti - Mentana contro Salvini : ?"Non si agitano manette" : La vicenda della Vos Thalassa e dello sbarco dalla Diciotti dei 67 migranti salvati in mare ha acceso e non poco il dibattito politico. Tra il Viminale e il Colle c'è tensione dopo la mossa di Mattarella che di fatto ha sbloccato la situazione nel porto di Trapani. Ma i toni della vicenda non accennano a spegnersi e questa mattina il ministro degli Interni è stato chiaro affermando che andrà dritto per la sua strada "cercando i responsabili di ...

Il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza incontra Raffaele Bonanni per l'università digitale : E così le aziende possono approfondire temi d'attualità con i master in Economia digitale, di Change management, di Diritto tributario, di Diritto ed Economia delle infrastrutture e dei trasporti, in ...

L'Antitrust determinata nel contrastare le disuguaglianze e parte attiva nell'economia digitale : ... che si è concentrata anche sui profili dell 'innovazione e delle problematiche poste dall'economia digitale . La lungimirante guida di Pitruzzella ha consentito di affrontare queste problematiche, ...

Pd : dialogo con M5S agita dem - primi passi verso congresso/Adnkronos : Roma, 11 lug. (Adnkronos) – La questione non è cosa delle ultime ore. E il decreto Dignità di Luigi Di Maio ha fatto riemergere una dialettica che si era già manifestata ai tempi dei tentativi di formazione del governo. Una parte dei dem pronta a sedersi al tavolo con i 5 Stelle e andare a vedere le carte. L’altra, quella di Matteo Renzi, nettamente contraria con lo stesso ex-segretario che stroncò sul nascere, via Fabio Fazio ...

BPER - con Money nuovi servizi digitali per clienti : Il Gruppo BPER, BPER Banca, Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra, prosegue nel percorso di sviluppo dei propri servizi digitali. L'Istituto ha infatti di recente messo a disposizione dei ...

Bper : con ‘Money’ nuovi servizi digitali per clientela : Roma, 11 lug. – (AdnKronos) – Il Gruppo Bper (Bper Banca, Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra) prosegue nel percorso di sviluppo dei propri servizi digitali. L’Istituto ha infatti di recente messo a disposizione dei clienti il servizio ‘Money’, una soluzione gratuita di personal financial management (Pfm), che permette di avere una maggiore consapevolezza sui comportamenti di spesa e un aiuto per ...

La filiera della carta stampata nell’era digitale : il punto con una storica impresa della Capitale : Svolgono un mestiere storico. Per decenni, prima dell’avvento dell’era del web, hanno rappresentato un anello fondamentale nella catena che ha reso possibile la libera circolazione di notizie ed idee, in Italia e nel resto del mondo. Di chi si tratta? Degli operatori che, ancora oggi, ogni notte distribuiscono i giornali freschi di stampa presso edicole, enti pubblici, scuole, università, nonché grandi e piccole aziende, ...

Rewind il nuovo singolo di Anthony & Vittorio Conte - da venerdì 8 giugno 2018 in radio e in digitale : ALL MUSIC NEWS Rewind il nuovo singolo di Anthony & Vittorio Conte , da venerdì 8 giugno 2018 in radio e in digitale Sarà in radio e nei maggiori digital store da venerdì 8 giugno, Rewind, il nuovo singolo di Anthony e Vittorio Conte. Oltre ad essere autori e compositori dei propri testi, i due fratelli hanno rispettivamente scritto e composto brani per altri artisti, in particolare per Thomas, con il quale hanno collaborato negli album ...

Il Fatto Quotidiano - continua la crescita : +3% a maggio con oltre 48mila copie vendute tra edicola e digitale : Tutti, o quasi, in calo. E di un calo, in certi casi, significativo. L’elaborazione di Primaonline.it sui dati Ads di maggio 2018 mostra una decisa diminuzione tra diffusione dei quotidiani cartacei e abbonamenti alle edizioni digitali. A salvarsi, tra le prime 15 testate, solo Avvenire, Il Gazzettino e il Fatto Quotidiano. Per il Fatto continua il periodo di crescita delle vendite. Dopo il +9% dello scorso marzo sul mese precedente (e ...

Mini Connected e Call4Project per una vita urbana digitale" : Nella prima fase del progetto, le startup, i team e le aziende provenienti da tutto il mondo potranno candidarsi alla Call4Projects, una piattaforma web dedicata per la raccolta e gestione dei ...