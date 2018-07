La Francia sul tetto del mondo il sogno croato si spegne in finale

Mondiali Russia 2018 - la Francia è sul tetto del mondo : il sogno Croato s’infrange sul talento di Mbappè e Pogba : Mondiali Russia 2018, Francia vittoriosa al termine di una gara ricca di pathos decisa dal talento degli uomini di Deschamps: Pogba e Mbappè eroi nazionali La Francia è campione del mondo. Vent’anni dopo il successo casalingo del ’98, i Galletti tornano sul tetto del mondo a Russia 2018. I paragoni in terra francese già si sprecano. Dai talenti vintage Zidane, Desailly, Barthez, Blanc e Djorkaeff, ai nuovi eroi acclamati da un ...

Mondiali : Francia a un passo dal titolo - 4-2 sulla Croazia all'80° : Vogliamo che il mondo intero ci guardi giocare. Sarà un momento che abbiamo meritato, e il match più importante della nostra vita. Spero che domenica sera ci siano 4 milioni di croati che festeggiano ...

Mondiali Russia 2018 - golazo di Perisic : Francia-Croazia è sull’1-1 [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, Perisic ha riportato la situazione in parità nella finale tra Francia e Croazia: il suo mancino batte Lloris Mondiali Russia 2018, un golazo di Perisic ha riportato Francia-Croazia in perfetta parità. Dopo l’autogol di Mandzukic infatti, un po’ di tensione si è fatta sentire tra i croati, i quali però non si sono abbattuti tornando subito in partita. Come detto, ci ha pensato l’interista Perisic a ...

