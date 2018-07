La Francia sul tetto del Mondo - Deschamps : 'Successo meritato' : Questa è una nuova generazione, alcuni dei nostri ragazzi sono diventati campioni del Mondo a 19 anni ". L'articolo prosegue qui sotto Alcuni hanno criticato il ct transalpino per il gioco non ...

La Francia ha vinto il Mondiale<br>4-2 in finale sulla Croazia : Non ci sono state sorprese nella finalissima dei Mondiali 2018: ha vinto la squadra più forte, ovvero la Francia. La formazione di Didier Deschamps è riuscita a vincere la seconda Coppa del Mondo nella storia del calcio francese e l'ha fatto al cospetto di una Croazia sempre generosa, ma anche un po' stanca dopo aver giocato 3 tempi supplementari consecutivi. Anche la Dea Bendata non ha aiutato i ragazzi di Dalic, scesi in campo con l'obiettivo ...

DIRETTA Francia-CROAZIA/ Finale Mondiali 2018 (risultato 4-2) : Blues campioni - Deschamps nella storia : DIRETTA Francia Croazia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, Finale dei Mondiali 2018 (oggi 15 luglio)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia 4-2 : francesi sul tetto del mondo! : Francia-Croazia- La Francia è campione del Mondo per la 2^ volta nella sua storia. A distanza di 20 anni, i “galletti” raggiungono nuovamente il tetto del mondo. Deschamps trionfa anche da allenatore dopo il successo da giocatore nel 1998. Un match sostanzialmente equilibrato. Per un’ora nettamente meglio la Croazia, poi la grinta, la qualità e […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Francia-Croazia 4-2: francesi sul tetto ...

Mbappé-Pogba devastanti - la Francia torna sul tetto del mondo : 5 La Francia è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, al termine di una partita molto più sofferta di quanto dica il risultato. A Mosca la gara valida per il titolo iridato è finita 4-2 per i transalpini, contro una Croazia che aveva ben giocato soprattutto nel primo tempo e che, a tratti, si è dimostrata più squadra dei francesi. A fare la differenza però, contrariamente a quanto affermava [VIDEO] il tecnico ...

Tra esultanze e abbracci alla Presidente croata : Macron scatenato allo stadio Luzhniki dopo la vittoria della Francia : Kolinda Grabar-Kitarovic ed Emmanuel Macron nella tribuna dello stadio Luzhniki di Mosca si abbracciano a fine partita, il Presidente francese esulta per la vittoria della sua Nazionale Il Presidente francese Emmanuel Macron esulta ai gol della Francia durante la finale dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale francese ha vinto la coppa del mondo e il suo primo ministro non si trattiene. Il fair play sugli spalti è poi davvero speciale, ...

Francia sul tetto del Mondo - i giovani si prendono lo scettro. Si apre un ciclo? Pogba - Mbappé - Griezmann e i fenomeni di Deschamps : Il Mondiale è tutto della Francia, oggettivamente ha meritato il trionfo al termine di una rassegna iridata in cui ha esibito il miglior gioco e in cui sono risultati imbattibili per tutta la concorrenza: in 7 partite sono andati sotto soltanto per nove minuti, quelli del sorprendente 2-1 dell’Argentina agli ottavi di finale. Grande tecnica, forza fisica dirompente, tanta fantasia e importanti doti di palleggio conditi da una manovra ...

La Francia ha vinto i Mondiali 2018/ Video - “siamo campioni” : esultanza sfrenata di Macron - festa a Parigi : La Francia ha vinto i Mondiali: Video, “siamo campioni”. esultanza sfrenata di Macron, festa a Parigi dove risuona ad ogni angolo di strada l'inno nazionale, la Marsigliese(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:36:00 GMT)

Francia campione : in tribuna l’incontenibile esultanza di Macron Le immagini : Allo stadio Luzhniki dfdi Mosca la finale finisce 4-2 per i Bleus Allo stadio Luzhniki di Mosca la sfida che decide il campione del Mondo 2018

La Francia sul tetto del mondo il sogno croato si spegne in finale : Nella finale giocata allo stadio Luzhniki di Mosca la Francia ha battuto per 4-2 la Croazia, e ha conquistato il suo secondo titolo mondiale a 20 anni di distanza dal primo. Bis anche per il ct...

Mondiali Russia 2018 - la Francia è sul tetto del mondo : il sogno Croato s’infrange sul talento di Mbappè e Pogba : Mondiali Russia 2018, Francia vittoriosa al termine di una gara ricca di pathos decisa dal talento degli uomini di Deschamps: Pogba e Mbappè eroi nazionali La Francia è campione del mondo. Vent’anni dopo il successo casalingo del ’98, i Galletti tornano sul tetto del mondo a Russia 2018. I paragoni in terra francese già si sprecano. Dai talenti vintage Zidane, Desailly, Barthez, Blanc e Djorkaeff, ai nuovi eroi acclamati da un ...

Diretta/ Francia-Croazia Finale Mondiali 2018 (risultato 4-2) streaming video : bleus sul tetto del mondo : Diretta Francia Croazia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, Finale dei Mondiali 2018 (oggi 15 luglio)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Mondiali : Francia a un passo dal titolo - 4-2 sulla Croazia all'80° : Vogliamo che il mondo intero ci guardi giocare. Sarà un momento che abbiamo meritato, e il match più importante della nostra vita. Spero che domenica sera ci siano 4 milioni di croati che festeggiano ...

Francia-Croazia 4-2 - finale Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Francia-Croazia, finale Mondiali Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.