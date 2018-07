La Francia alza la coppa più bella | Lloris come Cannavaro | è una festa incredibile a

F1 - Hamilton scalza Vettel e si riprende la leadership : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia : Il pilota della Mercedes vince il Gp di Francia e sale nuovamente in testa alla classifica piloti, Vettel paga il contatto al via con Bottas Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis Hamilton, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Il campione del mondo piazza il suo vessillo su Le Castellet e si riprende la vetta della classifica piloti, scalzando ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia alza la cresta - Francia demolita 3-0! Reazione azzurre - Zaytsev show a Modena : L’Italia si risveglia all’improvviso e regala una serata magica al pubblico del PalaPanini di Modena. Dopo lo schiaffone preso contro la Russia meno di ventiquattro ore fa, gli azzurri rinascono e sconfiggono la Francia con un roboante 3-0 (25-21; 25-22; 27-25) nella penultima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno confezionato una partita perfetta, mettendo sotto i transalpini ...

Formula 1 Francia - la griglia di partenza : Hamilton rialza la testa - Vettel non entusiasmante : Formula 1 Francia – Continua il programma di Formula 1, prossimo appuntamento in Francia, qualifiche che hanno regalato emozioni. Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position, 1:30.029, una prestazione assurda che non lascia scampo ai propri avversari. In seconda posizione Bottas, niente da fare per Sebastian Vettel, che deve accontentarsi della seconda fila, da dove scatterà insieme a Max ...

Spagna e Francia alzano la voce (non garbatamente) con l'Italia sui migranti : Alla fine la nave Aquarius non andrà in Spagna. Saranno navi italiane a portare i 629 migranti, salvati dalla Ong davanti alle coste della Libia, al porto di Valencia, in Spagna, reso disponibile dal premier Pedro Sánchez. Per farlo non compieranno nessuna tappa intermedia e non attraccheranno in nessun porto italiano. Quella del governo, per il comandante De Falco, coordinatore delle operazioni di salvataggio della Costa Concordia ...

Francia - indagati gli attivisti che alzarono il muro contro i migranti : I militanti francesi di Generazione Identitaria che il mese scorso hanno alzato una simbolica barriera anti-migranti al confine italo-francese di Bardonecchia sono ora indagati per ordine della ...