La finale è Djokovic | il re di Wimbledon

Wimbledon - Djokovic stende Anderson in finale e fa 13! : Unica e trascurabile variante sul tema la palla break che Anderson riesce a raggiungere - la prima della partita - nell'ultimo game, annullata con uno scambio monstre dell'ex numero uno del mondo. ...

Wimbledon - Djokovic re per la quarta volta : in finale batte Anderson : 58 del mondo, agli ottavi. Il serbo centra così il suo quarto Wimbledon dopo quelli del 2011, 2014 e 2015 . Per Nole si tratta del 13° Slam in carriera , oltre ai risultati sull'erba di Londra, ha ...

Wimbledon 2018 : trionfa Djokovic - Anderson cede in finale 6-2 - 6-2 - 7-6 : Djokovic-Anderson, la cronaca del match Sotto gli occhi di un Royal Box particolarmente affollato, il Principe William e Kate, Emma Watson, Hugh Grant, Theresa May, Tom Hiddleston e Tom Holland, il ...

Wimbledon – Kevin Anderson - sconfitto con onore : “Djokovic è il migliore1 Darei altre 21 ore di gioco per essere in finale” : Kevin Anderson esce sconfitto dalla finale di Wimbledon, ma con l’onore delle armi: dopo un torneo pazzesco, il sudafricano cede al ‘miglior’ Djokovic e ringrazia il suo team e l’intero Sudafrica Poteva essere il coronamento di un sogno, dopo 21 ore passate in campo, l’eliminazione di Federer nei quarti e la stoica battaglia di quasi 7 ore contro Isner in semifinale. Ma la finale di Wimbledon non ha sorriso a ...

Tennis - Wimbledon : trionfa Djokovic - Anderson ko in finale : LONDRA - Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Il serbo, testa di serie numero 12, ha battuto in finale in tre set il sudafricano Kevin Anderson, numero 8 del ...

finale Wimbledon - trionfa Djokovic - poker sull'erba! Anderson cede in tre set : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Novak Djokovic e Kevin Anderson per la Finale della 132esima edizione di Wimbledon. In palio per il serbo la quarta corona dei Championships, dopo quelle ...

Diretta/ finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (2-6 2-6 6-7) : Nole ha vinto il titolo - 4^ trionfo a Londra! : Diretta Wimbledon 2018: Anderson Djokovic 2-6 2-6 6-7. Il serbo vince il quarto titolo a Londra, il tredicesimo Slam della sua carriera, contro un avversario comunque encomiabile(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:29:00 GMT)

finale Wimbledon : Djokovic sembra padrone. Nole-Anderson 6-2 6-2 4-5 : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Novak Djokovic e Kevin Anderson per la Finale della 132esima edizione di Wimbledon. In palio per il serbo la quarta corona dei Championships, dopo quelle ...

DIRETTA / finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (2-6 2-6 4-3) streaming video e tv : terzo set combattuto! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Anderson Djokovic è la Finale del torneo maschile, orario della grande partita di oggi, domenica 15 luglio(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:41:00 GMT)

finale Wimbledon – Da William e Kate a Theresa May : le istituzioni britanniche assistono a Anderson-Djokovic [GALLERY] : Le principali istituzioni politiche britanniche, da William e Kate a Theresa May, hanno presenziato alla finalissima maschile di Wimbledon fra Anderson e Djokovic Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella Finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il ...

DIRETTA / finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (2-6) streaming video e tv : il serbo vince il primo set! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Anderson Djokovic è la Finale del torneo maschile, orario della grande partita di oggi, domenica 15 luglio(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Diretta/ finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (1-3) streaming video e tv : subito break per Nole! : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Anderson Djokovic è la Finale del torneo maschile, orario della grande partita di oggi, domenica 15 luglio(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:19:00 GMT)

DIRETTA / finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (0-0) streaming video e tv : la partita comincia! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Anderson Djokovic è la Finale del torneo maschile, orario della grande partita di oggi, domenica 15 luglio(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:49:00 GMT)

LIVE Wimbledon - finale Djokovic-Anderson in DIRETTA : finale tra maratoneti. Serbo favorito contro il gigante sudafricano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del singolare maschile di Wimbledon tra Novak Djokovic e Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo finale. Nole in semifinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque set, piegando la resistenza di un tennista coriaceo ...