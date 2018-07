La dipendenza dai videogiochi e la «paura di vivere»

Una guida contro la dipendenza dai giochi d’azzardo : i consigli degli esperti e un indirizzo e-mail per chiedere aiuto. : Giovani e giovanissimi “malati di scommesse”. I dati sulla dipendenza dei minori dal gioco d’azzardo sono allarmanti: secondo gli studi IPSAD ed ESPAD del consiglio Nazionale delle Ricerche, in Italia il 33,6% degli under 18 tenta la sorte con i ‘gratta e vinci’ e frequenta le agenzie di scommesse. Spesso genitori e insegnanti non sono in grado di riconoscere i segnali lanciati dai giovani a rischio. Una guida – promossa dall’Istituto ...