Kevin Anderson | ' Impossibile essere al top oggi Provo orgoglio'

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato ai vertici anche senza la versione RoboNole - ma la finale con Kevin Anderson non è stata bellissima : Chiariamo subito il concetto: Novak Djokovic questo Slam se l’è meritato perché, pur essendo ancora parente piuttosto lontano del RoboNole che tutto spianava e tutti scotennava, ha fatto valere la propria forza nei momenti necessari del torneo. Non gli è servito dover dimostrare di esser più forte dell’intero pianeta; gli è bastato essere più pronto di sette giocatori, quelli che si è trovato di fronte fino alla finale, con Kevin ...

VIDEO Highlights Finale Wimbledon 2018 - Novak Djokovic torna al successo! Nole batte Kevin Anderson : Novak Djokovic ha vinto Wimbledon 2018 sconfiggendo Kevin Anderson in una Finale a senso unico. Il serbo ha conquistato lo Slam sull’erba londinese per la quarta volta nella sua carriera ed è così tornato ai vertici dopo due anni molto difficili a causa di problemi fisici. Oggi Nole ha saputo sconfiggere il coriaceo sudafricano dopo aver giù battuto Rafael Nadal in semiFinale. Di seguito il VIDEO con gli higlights di Djokovic-Anderson, ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic torna campione! Non basta l’orgoglio a Kevin Anderson : Signori, Novak Djokovic è tornato nel tennis che conta. E finalmente, aggiungiamo. Sono passati oltre due anni dal trionfo al Roland Garros, con cui il serbo chiudeva l’impresa della vita, detenendo contemporaneamente tutti e quattro gli Slam, e iniziava una lenta discesa verso gli inferi. Quel viaggio si è concluso oggi con la vittoria dei Championships, chiusura perfetta di due settimane che ci hanno riconsegnato uno dei giocatori più ...

Wimbledon – Kevin Anderson - sconfitto con onore : “Djokovic è il migliore1 Darei altre 21 ore di gioco per essere in finale” : Kevin Anderson esce sconfitto dalla finale di Wimbledon, ma con l’onore delle armi: dopo un torneo pazzesco, il sudafricano cede al ‘miglior’ Djokovic e ringrazia il suo team e l’intero Sudafrica Poteva essere il coronamento di un sogno, dopo 21 ore passate in campo, l’eliminazione di Federer nei quarti e la stoica battaglia di quasi 7 ore contro Isner in semifinale. Ma la finale di Wimbledon non ha sorriso a ...

Wimbledon 2018 : è il giorno della finale maschile. Novak Djokovic per la quarta - Kevin Anderson per la sorpresa. Quanto incideranno le rispettive fatiche pregresse? : Un’altra edizione del torneo di Wimbledon, la numero 132, si sta per concludere. Anche se la fine effettiva si avrà con la finale di doppio misto, con impegnato il padrone di casa Jamie Murray in coppia con Victoria Azarenka, il clou della giornata è riservato alla finale maschile, che vedrà affrontarsi Novak Djokovic, alla caccia del quarto titolo a Wimbledon, e Kevin Anderson, alla sua seconda finale Slam della carriera. Dopo ...

Novak Djokovic-Kevin Anderson - Finale Wimbledon 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, domenica 15 luglio, alle ore 15.00, il Centrale di Wimbledon sarà teatro della Finale del singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic e il sudafricano Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo Finale. Nole in semiFinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato - sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson : Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo ...

Wimbledon - sei ore e 35 minuti di maratona per il primo finalista : Kevin Anderson stende John Isner : Sembra sia stata una delle più lunghe semifinali della storia del tennis recente. Dopo una maratona di 6 ore e 35 minuti, che ha entusiasmato, e in alcuni casi annoiato, il popolo dei social, e dopo 87 anni Brian Norton un tennista sudafricano ritrova la finale di Wimbledon. Il merito è di Kevin Anderson, numero 9 Atp e ottavo favorito del seeding che, dopo aver eliminato nei quarti il campione in carica Roger Federer, salvando pure un match ...

Wimbledon – Kevin - ma davvero? Il diritto di sinistro dopo la caduta di Anderson è incredibile [VIDEO] : Kevin Anderson da applausi: la giocata dopo sei ore e mezza di sfida è incredibile Sei ore e 41 minuti, questa la durata della sfida, valida per la prima semifinale di Wimbledon, tra Isner ed Anderson. Il 32enne sudafricano ha avuto la meglio al termine di una battaglia interminabile, staccando il pass per la prima finale in uno Slam della sua carriera. Un match spettacolare che ha entusiasmato tutto il pubblico del campo centrale di ...

Wimbledon – Anderson da applausi : le parole di Kevin dopo la fida di quasi 7 ore con Isner sono da vero campione : Kevin Anderson stremato ma sportivissimo: i complimenti del sudafricano all’avversario Isner al termine della semifinale di Wimbledon di questo pomeriggio durata quasi 7 ore Un match durato sei ore e 41 minuti, quello di questa sera, a Wimbledon, valido per la semifinale dello Slam, tra Isner e Anderson. Ad avere la meglio è stato il 32enne sudafricano, che stacca quindi il pass per a sua prima finale di Slam in carriera. Felice e ...

Wimbledon 2018 : Kevin Anderson batte John Isner dopo sei ore e mezza e va in finale! Finisce 26-24 al quinto set : Una semifinale epica, la più lunga della storia di Wimbledon: il sudafricano Kevin Anderson batte lo statunitense John Isner dopo sei ore e trentacinque minuti di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 7-6(6) 6-7(5) 6-7(9) 6-4 26-24 ed approda in finale. Incontrerà il vincente della sfida tra l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set gli unici problemi al servizio per il sudafricano si palesano nel terzo game, ...

Wimbledon – Djokovic esalta Kevin Anderson : “top player su tutte le superifici. Federer ha giocato al meglio ma…” : Novak Djokovic ha esaltato il talento di Kevin Anderson, fresco vincitore dei quarti di finale di Wimbledon contro Roger Federer: secondo Nole il sudafricano è un top player Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di gioco. La rimonta ...