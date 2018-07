Kenya | 8 rinoceronti a rischio estinzione muoiono durante un trasferimento

Il dramma dei rinoceronti neri in Kenya : morti in 8 durante il trasferimento da una riserva all’altra : Otto rinoceronti neri in via di estinzione sono morti mentre venivano trasportati in una nuova riserva naturale in Kenya. I funzionari nazionali della fauna selvatica stanno cercando ora di stabilire perché gli animali non siano sopravvissuti al viaggio: l’ipotesi più accreditata è che abbiano bevuto acqua con un’alta concentrazione di sale....