Juventus su Godin | l' Atletico Madrid ha già il sostituto

Marcelo - Godin - Dybala. Intorno a Ronaldo nasce una Juventus Mondiale : Una Juventus Mondiale, una naturale rivoluzione risultato dell'approdo a Torino di Cristiano Ronaldo. Voci che si inseguono, trattative accennate, mezzi sorrisi che nascondono una base di verità. L'arrivo del lusitano non può lasciare la Signora nella penombra ma la costringe a tirare fuori le unghie per l'assalto, ancora una volta, alla tanto bramata Champions League. Con una formazione titolare composta quasi interamente da giocatori che hanno ...

Juventus - non è finita : difensore centrale in arrivo - ma non sarà Godin : Juventus alle prese con un via vai in difesa che potrebbe animare il calciomercato dopo il boom creato da Cristiano Ronaldo La Juventus è senza dubbi la vera dominatrice del calciomercato estivo. Basterebbe solo il colpo Cristiano Ronaldo per vincere questo ‘premio’, ma a corredo vi sono anche Emre Can, Perin e Cancelo, oltre agli acquisti di vecchia data Caldara e Spinazzola. Un mercato sontuoso dunque, ma ancora non è finita. ...

Diego Godin è l'ultima idea di calciomercato in casa Juventus: il difensore dell'Atletico Madrid e dell'Uruguay si libera dai Colchoneros con i 20 milioni di euro della Clausola

Juventus sorpassata per Godin : c’è il Manchester United : Godin sta giocando un grande Mondiale con l’Uruguay, intanto i suoi agenti lavorano sul mercato per definirne il futuro Il difensore uruguaiano Diego Godin potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per andare a rinforzare il reparto arretrato del Manchester United. E’ quanto scrive il quotidiano spagnolo ‘As’, secondo il quale il giocatore 32enne, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, potrebbe ...

Juventus : Godin si prende con la clausola. Per De Ligt effetto Raiola : TORINO - L'importante è non farsi trovare impreparati, come è successo un anno fa con l'addio improvviso di Dani Alves. Perché, visto che la Juventus non considera nessuno incedibile, bisogna mettere ...

Juventus : De Ligt più Godin. Marotta lavora al doppio colpo : un big e un talento : TORINO - Inseriti i primi tasselli , Caldara , Spinazzola , Emre Can , Perin e Cancelo , , la Juventus entra nella fase due delle trattative, quella più imprevedibile e scoppiettante. Gli addetti ai ...

