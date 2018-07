Juventus | Cuadrado alla ricerca di un nuovo numero e in suo soccorso arriva Dybala

Juventus - Cuadrado cede la 7 a Cristiano Ronaldo e lancia un referendum per il nuovo numero di maglia : Perso il 7, ceduto - ubi maior - a Cristiano Ronaldo, il colombiano Cuadrado lancia un referendum per il suo numero di maglia. 'E ora che numero scelgo?', scrive sui profili social. Dopo aver citato ...

Juventus - Cuadrado cerca il nuovo numero : sondaggio tra i suoi fan : Juan Cuadrado ha visto il proprio numero 7 "usurpato" dall'arrivo dell'extraterrestre Cristiano Ronaldo. Una scelta che non sembra averlo più di tanto irritato visto il simpatico saluto, apparso sui ...

Juventus - c'è il piano per Milinkovic : Cuadrado o Mandzukic per Simone Inzaghi : Lotito pretende 140-150 milioni di euro, ma l'inserimento di una contropartita potrebbe abbassare le richieste dei biancocelesti

CR7 Juventus - Calciomercato : Cuadrado cede la maglia numero 7 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo ha stravolto l'intero mondo del calcio e ha fatto scatenare l'interesse verso qualsiasi cosa ruoti attorno all'asso portoghese.

Juventus - Cuadrado consegna la maglia a Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/12 ...

Juventus - sarà ancora CR7 : Cuadrado cede la #7 a Cristiano Ronaldo : Una possibilità che era stata ampiamente prevista, ma che ora diventa ufficiale, per bocca del diretto interessato. Juan Cuadrado ha ceduto la sua maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo, che all'inizio ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - CR7 non fa… i conti con l’oste : Cuadrado svela sui social il destino della maglia numero 7 [FOTO] : L’esterno colombiano non poteva non cedere la propria maglia numero sette a Cristiano Ronaldo, l’annuncio arriva direttamente sui social Sarà ancora CR7 grazie a… Cuadrado. Il colombiano, che fino alla scorsa stagione ha indossato la maglia numero 7 alla Juventus, ha deciso di cederla a Cristiano Ronaldo, ultimo acquisto del club bianconero. Il brand del portoghese non verrà dunque intaccato grazie al bel gesto ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - foto : Cuadrado cede la maglia numero 7 con un tweet : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Juventus : missione impossibile per Cristiano Ronaldo - rinnovo per Cuadrado - RUMORS - : Il Calciomercato scatena la fantasia dei tifosi di tutti i club del mondo che sperano di vedere i campioni più forti approdare nelle loro squadre del cuore. Questa mattina, i sostenitori della Juventus al loro risveglio hanno letto sulla prima pagina di "Tuttosport" ...

Juventus : missione impossibile per Cristiano Ronaldo - rinnovo per Cuadrado (RUMORS) : Il calciomercato scatena la fantasia dei tifosi di tutti i club del mondo che sperano di vedere i campioni più forti approdare nelle loro squadre del cuore. Questa mattina, i sostenitori della Juventus al loro risveglio hanno letto sulla prima pagina di "Tuttosport" il nome di uno dei calciatori più forti del pianeta accostato ai colori bianconeri, ovvero Cristiano Ronaldo. Per il momento, nonostante la fonte certamente autorevole, l'approdo di ...

Juventus all'attacco : sì al prestito di Morata - con la formula Cuadrado : TORINO - Si accende il mercato della Juventus. Il Chelsea ha aperto al prestito-ritorno di Alvaro Morata . Sposato con Alice Campello e in attesa di diventare papà, l'attaccante spagnolo vuole tornare ...

Juventus-Milan - Allegri : “Cuadrado terzino? Può farlo”. Buffon : “Nazionale? Sono orgoglioso e…” : Juventus-Milan- Massimiliano Allegri e Gigi Buffon Sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Allegri Sul campionato… “Parlarne stasera non ha senso, ne parleremo domenica. Parliamo della Coppa Italia. E’ una partita molto importante, dobbiamo giocare una gara con grande entusiasmo contro un Milan che… è comunque un Milan-Juve, una gara sempre complicata”. Sulla […] L'articolo ...

Juventus - CUADRADO/ "Lo Scudetto più bello" - la vespa fondamentale al ritorno dall'infortunio : JUVENTUS, CUADRADO: “Questo è lo Scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:44:00 GMT)

Juventus - Cuadrado/ “Questo è lo scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura perché...” : Juventus, Cuadrado: “Questo è lo scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:46:00 GMT)