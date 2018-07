Juve | tutti pazzi per Ronaldo | dai tifosi al club | cronaca di una settimana folle

Cristiano Ronaldo - tutti i 31 flirt della stella della Juventus. C’è anche Nicole Minetti : La storia tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è appena cominciata e i tifosi bianconeri sperano possa durare il più a lungo possibile. Non come in amore, dove per il 33enne portoghese si contano almeno 31 flirt, tra quelli ufficiali e quelli mai smentiti. Ora Cr7 ha trovato un po’ di stabilità con Georgina Rodriguez: dalla relazione con la modella è nata la piccola Alana Martina ed è anche approvata dalla mamma Maria Dolores, ...

Juve - Ronaldo-mania senza età : tutti vogliono essere CR7 - a 81 anni corre con la '7' : La scaletta del CR-7 day è già stata fissata nei dettagli: l'arrivo a Torino, le visite al J Medical e poi, alle 18.30, davanti ai microfoni di tutto il mondo, la firma sul contratto e la conferenza ...

De Laurentiis contro tutti : Higuain massacrato - la Juventus “scippatrice” e le scommesse clandestine : De Laurentiis ha parlato del suo Napoli e del possibile arrivo di Cavani alla corte di Ancelotti, non sono mancate le staffilate alla Juventus Aurelio De Laurentiis, come sempre, senza peli sulla lingua. Il patron del Napoli, parlando alla Gazzetta dello sport, ne ha un po’ per tutti, partendo dal possibile arrivo di Cavani con staffilata ad Higuain: “Edinson guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Sarebbe grave screditare gli altri ...

Juve - quando il mercato nasce dai social : da Higuain a Marcelo - tutti i casi : Il mondo degli affari nel calcio di muove anche sui social network , capaci di fornire continui e importanti indizi sul futuro delle personalità più in vista nello sport più seguito al mondo. E la ...

Juventus - il programma del Cristiano Ronaldo-day : visite e presentazione - tutti gli orari : Cristiano Ronaldo-day, la Juventus prepara l’arrivo del fenomeno portoghese: ecco il programma dell’arrivo a Torino di CR7 Juventus, il programma del Cristiano Ronaldo-day è stato delineato dal club torinese. Il 16 luglio sarà il giorno dell’arrivo e delle visite mediche di CR7 con i bianconeri, come confermato anche dal club. In merito alla presentazione alla stampa invece, le prime indiscrezioni di Skysport, rivelano ...

Juventus - CR7 sorprende tutti : lunedì parlerà italiano. Vi spieghiamo perchè… : CR7 sorprende tutti- lunedì è il grande giorno. Cristiano Ronaldo è pronto a vestire bianconero dinanzi ai suoi nuovi tifosi. Cresce l’attesa, città totalmente in fermento. Ronaldo sarà presentato all’Allianz Stadium dinanzi ad una cornice di tifosi pazzesca. Una presentazione senza eguali, la quale andrà in scena dopo le visite mediche di rito e dopo […] L'articolo Juventus, CR7 sorprende tutti: lunedì parlerà italiano. Vi ...

Un po' di FIFA qua? Ronaldo alla Juve - gioco da rifare. Ora tutti vogliono la Serie A... : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

Juventus - esplode la Cristiano Ronaldo mania : tutti in coda per acquistare la maglietta : ... in Europa e nel mondo. I tifosi bianconeri stanno rispondendo molto bene con gli store ufficiali che sono stati presi d'assalto per acquistare la maglia numero sette. Cristiano Ronaldo è un minira d'...

Anche a Milano tutti pazzi per Ronaldo : code allo Juventus Store : Milano, askanews, - La febbre da Cristiano Ronaldo sta contagiando tutti. Anche a Milano lo Juventus Store è stato preso d'assalto dai tifosi bianconeri ma Anche dai turisti stranieri per aggidicarsi ...

Come giocherà la Juventus con Cristiano Ronaldo? Tutti gli schemi e le formazioni : 5 ipotesi per un Dream Team : Il colpo di mercato del secolo è servito, Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus e ha rafforzato notevolmente la corazzata bianconera che ora potrà concretamente dare l’assalto all’agognata Champions League. Max Allegri avrà a propria disposizione il Pallone d’Oro nonché uno dei migliori giocatori al mondo, l’uomo in grado di fare la differenza da un momento all’altro a suon di gol. Ma Come giocherà la Juventus ...

Napoli - la prima volta di Ancelotti : «Ronaldo è uno stimolo per tutti - la Juve è fortissima - ma anche noi...» : «Cristiano Ronaldo in Italia? Sarà uno stimolo per tutti noi». Sono queste le prime parole da allenatore del Napoli di Carlo Ancelotti, che si presenta al mondo azzurro...

Ronaldo alla Juve - Allegri : 'Salto di qualità per tutti' - : L'allenatore dei bianconeri ha parlato del nuovo acquisto a margine di un evento al Parlamento Ue: "Non l'ho sentito al telefono, lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista". ...

Ronaldo alla Juve - Allegri : "Salto di qualità per tutti" : Ronaldo alla Juve, Allegri: "Salto di qualità per tutti" L’allenatore dei bianconeri ha parlato del nuovo acquisto a margine di un evento al Parlamento Ue: "Non l’ho sentito al telefono, lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista". Poi avvisa: "Giocherà come ha sempre fatto: ...

"Ronaldo - capolavoro Juve. Ma la rovesciata è un gol per tutti" : A casa si porta un trofeo scintillante ornato di cinque Palloni d'oro: Cristiano Ronaldo, il più forte del mondo, giocherà nei nostri stadi in maglia bianconera per i prossimi quattro anni. Certo, ...