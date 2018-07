John Deere Classic | Molinari scivola al 12° posto | Kim ipoteca la vittoria

Golf – John Deere Classic : Francesco Molinari perde terreno - Michael Kim ipoteca la vittoria : Il Golfista italiano perde terreno, scivolando al dodicesimo posto ad un giro dalla conclusione: in testa Kim mette le mani sulla vittoria Francesco Molinari è scivolato dal quinto al 12° posto con 201 (65 66 70, -12) colpi nel terzo giro del John Deere Classic, gara del PGA Tour che si conclude sul TPC Deere Run (par 71) di Silvis nell’Illinois. Ha messo una seria ipoteca sul titolo Michael Kim che con il secondo 64 (-7) consecutivo e lo ...

Golf - PGA Tour : al John Deere Classic Molinari è inarrestabile : TORINO - Francesco Molinari continua ad incantare sul green e al John Deere Classic insegue la seconda vittoria sul PGA Tour per centrare un'impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano ...

Golf - PGA Tour 2018 : Michael Kim in fuga nel John Deere Classic dopo due round. Francesco Molinari buon quinto : Con uno straordinario round da -8 Michael Kim balza al comando del John Deere Classic. L’americano di origine sudcoreana guida con lo score complessivo di -16 (126 colpi), e deve peraltro concludere ancora la sua ultima buca del venerdì. Il gioco è stato infatti sospeso a causa delle inclementi condizioni meteo che si sono abbattute nella serata di Silvis (Illinois, Stati Uniti). Sul percorso par 71 del TPC Deere Run troviamo in seconda ...

Golf – John Deere Classic : comanda Kim - Francesco Molinari quinto : PGA Tour: Francesco Molinari sale quinto nel John Deere Classic. Il leader è Michael Kim, che deve completare il secondo giro sospeso per maltempo Francesco Molinari si è portato dal settimo al quinto posto con 131 (65 66, -11) colpi nel John Deere Classic, gara del PGA Tour in svolgimento al TPC Deere Run (par 71) di Silvis nell’Illinois, dove il gioco nel secondo giro è stato interrotto per maltempo. Nella classifica provvisoria è in ...

John Deere Classic - buona partenza di Molinari : è 7° dopo il primo giro : Il torneo su Sky: la guida tv Sky trasmette in diretta, in esclusiva e in alta definizione l'Aberdeen Scottish Open sul canale Sky Sport Golf HD, 204, con collegamenti ai seguenti orari: venerdì 13 ...

Golf – John Deere Classic : settimo posto per Francesco Molinari dopo il primo giro - al comando Steve Wheatcroft : Il Golfista torinese si trova attualmente al settimo posto a tre colpi dal leader Steve Wheatcroft Francesco Molinari, settimo con 65 (-6) colpi, ha iniziato a gran ritmo il John Deere Classic, gara del PGA Tour in svolgimento al TPC Deere Run (par 71) di Silvis nell’Illinois. L’azzurro, reduce dallo strepitoso successo nel Quicken Loans National, rende tre colpi al leader, Steve Wheatcroft, che ha girato in 62 (-9). Al secondo posto con ...