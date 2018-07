Jesse e James torneranno assieme al Team Rocket in Pokemon Let' s Go Pikachu e Eevee

eurogamer

(Di domenica 15 luglio 2018) In Pokémon Let's Gofaranno ritorno due volti familiari per milioni di fan dei Pokémon, si tratta infatti degli storici antagonistidelche abbiamo sempre visto fin dalla prima serie anime dedicata al fenomeno mondiale dei mostriciattoli da catturare, riporta Gamingbolt.Vi ricordate di? Ilha sempre accompagnato le avventure di Ash Ketchum cercando in tutti i modi di impossessarsi del suo amato, ma anche degli altri Pokémon del gruppo. Chissà quale sarà il loro losco piano questa volta, per scoprirlo non potremo che giocareLet's Go, ma nel frattempo è disponibile il trailer giapponese che rivela la presenza del.L'ultima apparizione del duo di cattivi risale a parecchio tempo fa, stiamo parlando di Pokémon Giallo, uno dei primi capitoli della serie, uscito nel settembre ...