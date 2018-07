futuromolise

: FuturoMolise | Isernia - Il Comune ha aderito al bando della Regione finalizzato alla redazione del piano triennale… - futmolise : FuturoMolise | Isernia - Il Comune ha aderito al bando della Regione finalizzato alla redazione del piano triennale… - isNews_it : Scuole sicure, il Comune di Isernia candida cinque progetti - isNews_it : Scuole sicure, il Comune di Isernia candida cinque progetti -

(Di domenica 15 luglio 2018) ... 2018-2020, in materia di edilizia scolastica, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2018, di concerto con il Miur. In merito, l'assessore comunale Sonia De Toma ...