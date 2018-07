Internazionale sovranista | Matteo Salvini tenta il M5s | la possibile alleanza che

Perché non siamo alla vigilia di una ' Internazionale ' sovranista : ... rischia di finire schiacciata tra i sovranismi altrui, che non la aiuteranno a internazionalizzare il problema delle migrazioni e che possono invece indebolire un'economia che si regge soprattutto ...

Perché non siamo alla vigilia di una "Internazionale" sovranista : Alle critiche sull’isolamento al quale si espone l’Italia adottando una politica sovranista, si risponde sottolineando come da altri paesi importanti, a cominciare dall’America di Donald Trump, arrivano attestati di stima e di solidarietà. In effetti in molti paesi la risposta alla crisi è andata ne