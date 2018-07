Inter | Vrsaljko | Darmian e Zappacosta Una maglia per tre

Inter - muro dell'Atletico per Vrsaljko : due le alternative : Le alternative - come riportato da Sky Sport - sono Matteo Darmian , con cui i contatti sono continui, e Davide Zappacosta .

Vrsaljko all'Inter? / Ultime notizie : l'Atletico Madrid apre alla cessione dopo la finale dei Mondiali : Vrsaljko all'Inter? Ultime notizie: l'Atletico Madrid apre alla cessione del terzino dopo la finale del Mondiale 2018 che si giocherà domenica in Russia tra Croazia e Francia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:01:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : Napoli forte su Cavani! L’Inter punta Vrsaljko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko nome caldo per la fascia destra : le alternative sono tutte made in italy : Inter, dopo l’addio di Cancelo il nome caldo sulla fascia destra è quello di Sime Vrsaljko: resta da convincere l’Atletico Madrid sulla formula del prestito. Le alternative sono tutte italiane Nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus abbia un po’ coperto il Calciomercato delle altre società italiane, l’Inter resta sempre molto attiva sul fronte acquisti. Dopo aver sistemato ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Vrsaljko o Zappacosta : L'Inter tiene d'occhio Vrsaljko e Dembelè, nel radar anche Zappacosta come alternativa al croato, mentre Eder è ad un passo dallo Jiangsu Suning. La Roma è vicina al rinnovo con Florenzi; l'Udinese ...

Inter - Vrsaljko dice sì - ma l'Atletico fa muro. Sale Zappacosta : L'Inter è dentro un paradosso grande così, in questa fase del mercato. Perché da che mondo è mondo un calciatore che va in scadenza dopo 12 mesi e non rinnova con il proprio club va considerato un obiettivo sensibile, magari acquistabile a prezzo di favore. Ecco, qui funziona al contrario. ...

Vrsaljko e Dembélé sempre più vicini all'Inter : il nuovo undici di Spalletti : L'Inter è stata, insieme alla Roma, la squadra più attiva in questa sessione di Calciomercato nel mese di giugno. Con i suoi cinque acquisti, infatti, i nerazzurri hanno cambiato volto alla rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, ma non sembra finita qui. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di portare a Milano anche un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco. A differenza ...

L'Inter riparte da Icardi Piace Vrsaljko ma se Florenzi... : L'Inter riparte nel nome di Mauro Icardi. È il capitano ad aprire la stagione del ritorno in Champions League: "Ho chiamato tutti i nuovi per fargli capire che cosa significa far parte della famiglia nerazzurra". Parole che inducono a pensare che anche se la clausola scade il 15 luglio, Icardi continuerà ad essere il faro dell'attacco nerazzurro. Pensando alla lista Champions resta però da capire se L'Inter non abbia comunque bisogno di una ...

Calciomercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

Calciomercato Napoli - sfida all'Inter per Vrsaljko : nerazzurri restano in pole : Un duello tutto italiano intorno al futuro di Sime Vrsaljko . Il terzino destro dell 'Atletico Madrid, impegnato in questi giorni con la Croazia nel Mondiale in Russia, è infatti sempre un obiettivo ...

Inter - Vrsaljko obiettivo concreto : 25 milioni la richiesta dell’Atletico Madrid : Inter, Vrsaljko- Dopo gli ultimi due colpi targati “Nainggolan” e “Politano”, l’Inter è pronta a mettere le mani su Sime Vrsaljko. Il terzino croato sarebbe stato indicato da Spalletti come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Come evidenziano i colleghi del “Corriere dello Sport”, Ausilio sarebbe pronto a trattare sulla base del prestito oneroso con diritto […] L'articolo Inter, ...

Vrsaljko all'Inter?/ Il rinnovo di Griezmann potrebbe spingerlo in nerazzurro : Continua la caccia dell'Inter al terzino destro, il croato Vrsaljko sembra il nome in pole per regalare a Spalletti l'ennesimo rinforzo di un mercato vissuto da protagonista(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:41:00 GMT)

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi (RUMORS) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall'Inter, gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/2019. I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Freccia Vrsaljko in pole per l'Inter : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Inter: ufficiale Politano Ufficiale De Vrij fino al 2023 Tutto sull'Inter