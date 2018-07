Inter | muro dell' Atletico per Vrsaljko | due le alternative

Inter - de Vrij muratore per un giorno : 'Mi hanno chiamato per alzare un muro'. Il VIDEO : Una presentazione per nulla banale. Ancora una volta l'Inter ha utilizzato un metodo non troppo consueto per dare il benvenuto ad un suo nuovo giocatore. Dopo il turno di Lautaro Martinez e Asamoah, ...

Inter - Vrsaljko dice sì - ma l'Atletico fa muro. Sale Zappacosta : L'Inter è dentro un paradosso grande così, in questa fase del mercato. Perché da che mondo è mondo un calciatore che va in scadenza dopo 12 mesi e non rinnova con il proprio club va considerato un obiettivo sensibile, magari acquistabile a prezzo di favore. Ecco, qui funziona al contrario. ...

Florenzi lascia la Roma?/ Ottimismo per il rinnovo - Monchi fa muro contro l’Inter di Spalletti : Alessandro Florenzi lascia la Roma? C'è Ottimismo per il rinnovo del terzino: la dirigenza giallorossa sta facendo muro alle richieste dell'Inter di Spalletti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Cina - un muro di sabbia invade un’Intera contea in soli 10 minuti : Cina, un muro di sabbia invade un’intera contea in soli 10 minuti La tempesta si è abbattuta sulla regione di Aksai Kazakh. Continua a leggere L'articolo Cina, un muro di sabbia invade un’intera contea in soli 10 minuti proviene da NewsGo.

Cina - un muro di sabbia invade un'Intera contea in soli 10 minuti : Le autorità cinesi hanno imposto agli abitanti della contea di Aksai Kazakh la chiusura di porte e finestre e l'obbligo di indossare maschere protettive all'aperto, a causa della forte tempesta che si ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e il “muro” Rafael Nadal. Spensieratezza e coraggio le armi per tentare l’impresa impossibile : Fabio Fognini si è finalmente preso il Foro Italico. Ci sono voluti undici lunghi anni, tante dolorose sconfitte, ma alla fine il tennista ligure è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. Un rapporto che non è mai stato semplice tra il nativo di Arma di Taggia e il torneo Romano, con il numero uno azzurro che ha spesso sentito la tensione di giocare davanti a così tanti ...