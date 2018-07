Inter | arriva il rifiuto di Dembélé

Inter - Zhang scosso dall'offerta arrivata per Perisic : ' Zhang è scosso dall'offerta arrivata per Ivan Perisic '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina sull'ala croata: 'L'Inter ha avuto una proposta da Mourinho per il suo Manchester United'.

Inter - Perisic giocatore del momento al Mondiale : arrivano i complimenti di Mourinho : Uno dei giocatori fondamentali per l'Inter nella scorsa stagione [VIDEO] è stato sicuramente l'esterno croato Ivan Perisic. Nonostante un periodo di appannamento, che lo aveva fatto finire anche al centro delle critiche, l'ex Wolfsburg ha messo a segno undici reti e collezionato nove assist nella passata stagione. Numeri importanti, soprattutto se si tiene conto che è l'unico giocatore della rosa nerazzurra ad essere andato in doppia cifra ...

Pillars of Eternity 2 Deadfire : la prima grande espansione Beast of WInter arriva il prossimo mese : Obisdian ha annunciato che Beast Of Winter, la prima grande espansione per l'RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire, verrà lanciata il prossimo 2 agosto su PC.Come precedentemente annunciato, ogni DLC di Pillars of Eternity 2 introduce nuove isole da esplorare. In Beast of Winter, ad esempio, il protagonista sarà invitato dai seguaci di Rymrgand (il Dio della morte e dell'entropia) su un'isola dell'estremo Sud. L'arrivo di Rymrgand ha portato ...

Dal 12 luglio arriva a Roma il Jazz Samba International Festival : Jazz Samba International Festival con i patrocinio dell’ambasciata del Brasile a Roma. Quando la bossa nova di Joao Gilberto e Tom Jobim approda negli Stati Uniti si apre un canale tra Brasile e Nord America che porterà allo sviluppo di un nuovo linguaggio musicale che attraversa Jazz e Samba, i cui alfieri furono Sergio Mendez, Flora Purim, Hermeto Pascoal, Airto Moreira, Dom Um Rumao, Nana Vasconcelos, Toninho Horta, Milton ...

Cristiano Ronaldo - Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia : è subito boom di vendite delle magliette. E a Milano un tifoso dell’Inter chiede “è arrivata la maglia di Orsato?” : Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia dopo l’ufficialità dell’acquisto di Cristiano Ronaldo: le presse sono in azione per stampare le nuove maglie di Cr7 che stanno già andando a ruba. Nello Store di via Garibaldi, nel pieno centro di Torino, già da ieri decine di tifosi acquistano la maglia bianconera con il numero “7” e la scritta “Ronaldo” sulle spalle. Anche stamattina il negozio ...

Inter - arriva la notizia tanto attesa dalla Spagna : si tratta per Rafinha : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato l'Inter in Champions League, dopo ben sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore è arrivato in prestito dal Barcellona a gennaio con diritto di riscatto fissato a trentotto milioni di euro. Un diritto che i nerazzurri non hanno potuto esercitare a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Rafinha è entrato ...

Pattugliatore irlandese con 106 migranti arriva a Messina. Salvini : ‘Stop anche alle navi di missioni Internazionali’ Video : Ma Salvini: «Dopo aver fermato le navi delle Ong, porterò al tavolo la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali»

Calciomercato Pescara - riscattato Machin. Arriva Palazzi dall'Inter : Pescara - Due operazioni in entrata per il Pescara . La società ha infatti annunciato "di aver raggiunto l'accordo con la FC Internazionale Milano per le prestazioni sportive del calciatore Andrea ...

Inter - l’ultima idea per la fascia arriva dalla Bundesliga : Inter, il ds Ausilio si sta muovendo per rafforzare la corsia difensiva di destra, Spalletti ha bisogno di un terzino dopo l’addio di Cancelo Dopo l’addio di Cancelo, l’Inter è alla ricerca di un terzino destro da aggiungere alla rosa di mister Spalletti. Il solo D’Ambrosio in rosa è troppo poco per i tanti impegni che i nerazzurri dovranno fronteggiare nella prossima annata. Dunque il ds Ausilio si sta muovendo per ...

Cina - arriva l’Apocalisse : un’Intera strada crolla all’improvviso [VIDEO] : L’incredibile episodio è accaduto nella regione cinese Sichuan ed è stata causata dopo giorni di forti piogge un’intera strada, lunga più di 50 metri, è crollata in pochi secondi nella regione cinese del Sichuan. L’incredibile episodio dai contorni apocalittici si è verificato dopo giorni di pioggia intensa che si sono abbattuti sull’intera zona. La scena del crollo è stata immortalata da alcune telecamere di sicurezza, per fortuna ...

Lautaro Martinez all'Inter/ Le prime parole da nerazzurro : Milito è il modello - possiamo arrivare in alto : Lautaro Martinez all'Inter, le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello, possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Inter - l'a.d. Antonello su Icardi : "Non è arrivata nessuna offerta indecente" : ... "C'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo - prosegue Antonello al programma 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - . Ci ...

Inter - arriva l'ok per Politano ma non tramonta la pista Malcom : Inter scatenata in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri pochi giorni fa hanno presentato Radja Nainggolan, acquistato dalla Roma per ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo, e ora stanno per ufficializzare l'acquisto [VIDEO] di Matteo Politano, oltre a lavorare molto sul mercato in uscita per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, rispettando i parametri imposti dalla Uefa con il Fair Play ...