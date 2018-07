Insulta Salvini sui social E il ministro lo smaschera

Un ragazzo Insulta Salvini su Instagram - lui replica : “Fossi mio figlio ti darei due sberle” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio decide di rispondere via Instagram a un insulto di un ragazzo: "Spero per te che l'educazione prima o poi arriverà, ma fossi mio figlio ti avrei dato un paio di sberle". E poi posta la foto su Facebook ricevendo migliaia di commenti dalla sua community.Continua a leggere

Salvini Insultato via social : "Se fosse mio figlio - due sberle" : "Se mio figlio si rivolgesse così ad un'altra persona, due sberle non gliele toglierebbe nessuno . Cresci bene ragazzo, l'educazione arriverà, spero". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

SAVIANO Insulta Salvini : “DELIRIO DI ONNIPOTENZA”/ Attacca anche Bonafede e dà buca a Veronesi : Roberto SAVIANO contro Matteo SALVINI (ancora): "delirio d'onnipotenza" sul caso migranti-Diciotti, "bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:04:00 GMT)

Matteo Salvini : 'Roberto Saviano mi Insulta ancora? Altra querela' : Ogni giorno un insulto nuovo. Si parla di Roberto Saviano , ossessionato e scatenato contro Matteo Salvini . Oggi, mister Gomorra , ha parlato di ' delirio di onnipotenza ' del ministro dell'Interno e ...

Roberto Saviano Insulta Matteo Salvini e 'il suo burattino' Danilo Toninelli : 'Beceri - folli - criminali' : 'Non esiste più per questa politica degenerata alcuna differenza tra vita e morte - la spara subito grossissima -, tra dignità e mancanza di diritti, tra legge e illegalità'.

Migranti - Salvini : Boeri Insulta italiani : 10.52 "Con oltre 30% di disoccupazione giovanile, il presidente dell'Inps non può dire che ci vogliono pià immigrati per pagarci le pensioni, è un insulto nei confronti degli italiani".Così il ministro dell'Interno,Salvini, su Facebook. "Oggi il Parlamento europeo potrebbe imporre nuove barriere,filtri e restrizioni alla rete, cercando di imbavagliare noi, ma soprattutto voi!Viva Internet libero! E pieno supporto a Wikipedia per l'azione di ...

Salvini : vigliacchi Insultano me e Lega - nazisti siete voi : Roma, 4 lug., askanews, - Sono 'vigliacchi' e 'nazisti' gli autori degli insulti contro la Lega a Bologna. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, commentando le scritte contro di lui comparse in un ...

Giorgia Meloni demolisce i Pearl Jam : 'Insultano Matteo Salvini - intanto questi in Costa Smeralda...' : Dopo Rita Pavone, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca i Pearl Jam. La band di Seattle è finita al centro delle polemiche dopo aver eseguito durante il concerto allo stadio ...

Salvini : «La sinistra ci Insulta - i cittadini ci premiano». Calenda : «Bisogna andare oltre il Pd» I dati : Da Salvini a Di Maio che esultano per le vittorie nelle città, a Martina e Calenda che, seppur con qualche distinguo, annunciano la necessità di rifondare il Pd. Sono i due volti della politica, a fronte dei risultati alle amministrative, che hanno incoronato nettamente il centrodestra vincitore, con il M5S che può vantare il colpo ad Imola, una delle roccaforti più rosse d'Italia. ...

“Voi ci Insultate? Ed ecco cosa facciamo noi”. Salvini - succede in queste ore : Il centrodestra, trainato dalla Lega, avanza nei ballottaggi di queste amministrative espugnando ‘roccaforti rosse’ in Toscana ed Emilia. Il Pd ha perso Massa, Pisa (dove il Carroccio è il primo partito) e Siena pur accaparrandosi Ancona e affermandosi a Brindisi e Teramo. Addio anche a Imola, che va ai 5 Stelle, e Ivrea. M5S sconfitto a Ragusa conquista oltre a Imola anche Avellino. Il centrodestra conquista anche Sondrio, ...

