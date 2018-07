India | 26enne aggrappato a un treno | cade rovinosamente

Choc in India - fanno scendere dall’auto il figlio di 3 anni e stuprano la mamma 26enne : L'ultimo caso di violenza in India si è verificato nello stato dello Uttar Predesh: una donna di 26 anni è stata attirata in un'auto con la scusa di un'offerta di lavoro da due uomini. Questi prima hanno scaricato il figlio di 3 anni sull'autostrada e poi hanno abusato di lei. Prima hanno lasciato nel bel mezzo di un'autostrada il figlio di 3 anni, poi ne hanno violentato la mamma 26enne in un'auto. È questa l'ultima storia di violenza che ...