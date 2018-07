: Incidenti:4 morti,tra cui bebè e 15enne - TelevideoRai101 : Incidenti:4 morti,tra cui bebè e 15enne - SilviaCantoia : RT @TgVerona: Morti in moto e la legge anti-tragedie #verona #news #moto #incidenti - TgVerona : Morti in moto e la legge anti-tragedie #verona #news #moto #incidenti -

Due 35enni e il loro bimbo di 6 mesi sonoin un incidente sulla A1 Roma-Napoli,all'altezza della provincia di Frosinone. La loro auto si è scontrata con un furgone e si è ribaltata più volte. La famiglia era di origine calabrese,ma viveva a Roma.Stava andando a Rossano Calabro per le ferie. E unaè morta in un incidente a Dugenta, un piccolo centro sannita. Era in auto con tre persone,rimaste ferite: la ragazzina sul sedile posteriore è rimasta schiacciata quando l'auto è finita fuori strada, ribaltandosi.(Di domenica 15 luglio 2018)