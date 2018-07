Incidente in Svizzera | alpinista 54enne muore nella regione dell’Eiger

meteoweb.eu

Uno svizzero ha perso la vita ieri mattina dell'Eiger presso Grindelwald (BE) in seguito a una caduta: lo ha reso noto il ministero pubblico regionale dell'Oberland bernese e la polizia cantonale. L'Air Glacier insieme al Soccorso alpino svizzero hanno localizzato l'uomo, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il residente nel cantone di Berna, stava procedendo insieme ad un'altra persona dal rifugio di Ostegg in direzione dell'Eiger quando è precipitato per un centinaio di metri.