Incendio nel Fasanese a ridosso della statale 16

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Vigili del fuoco in azione nella pineta di Castel Fusanoa Roma per un incendio all'altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e la protezione civile.

Un incendio si è sviluppato nel bosco, a 1.700 metri di quota, in Val di Vizze, nella zona di Caminata, non lontano dal confine austriaco. Le fiamme hanno colpito un'area impervia, difficilmente raggiungibile. I vigili del fuoco sono impegnati nell'opera di spegnimento anche con l'impiego di un elicottero.

Incendio nella notte alla Mila di Bolzano : Bolzano . allarme Incendio alle 3 di questa notte presso lo stabilimento della Mila di di via Innsbruck a Bolzano. I lavoratori che si trovavano nella struttura a quell'ora sono riusciti a lasciare l'...

Berna : Incendio nella città vecchia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maxi Incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro - 6 le auto coinvolte : avviate indagini : Catanzaro " Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro, nel quartiere Gagliano. Sei delle diverse auto parcheggiate nell'area tra via per Gimigliano e via F. Scerbo, sono state interessate ...

Mezzane di Sotto - Incendio nell'agriturismo Borgo Valfredda/ Ultime notizie : brucia il tetto - ignote le cause : Mezzane di Sotto, incendio nell'agriturismo Borgo Valfredda: in fiamme il tetto della struttura, richiesto il massiccio intervento dei pompieri per domare le fiamme.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Incendio nella notte in un deposito dell'Amsa, l'azienda Milanese che si occupa della raccolta dei rifiuti: il rogo è divampato intorno alla mezzanotte nell'area di Muggiano. In fiamme oltre 200 tonnellate di materiale di risulta.

Milano - appiccato Incendio nel carcere minorile Beccaria : trenta detenuti intossicati. Tre agenti in ospedale : Milano - Sono trenta le persone intossicate dal fumo dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio all'interno del carcere minorile "Beccaria" di Milano,...