Incendi nel Palermitano | fiamme a Monreale | minacciate abitazioni

Incendio nel Fasanese a ridosso della statale 16 : FASANO- Vigili del Fuoco e Polizia municipale sono stati impegnati nel tardo pomeriggio di ieri , 14 luglio, per domare un Incendio che ha interessato il bordo strada della statale 16 in territorio di ...

Incendi - rogo nella Pineta di Castel Fusano : Vigili del Fuoco al lavoro : Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nella Pineta di Castel Fusano (a Castel Porziano, all’altezza della pista ciclabile) per Incendio della macchia mediterranea. Sul posto due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione civile. L'articolo Incendi, rogo nella Pineta di Castel Fusano: Vigili del Fuoco al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - Incendio nella pineta di Castel Fusano : Roma, 14 lug., AdnKronos, - Vigili del fuoco in azione nella pineta di Castel Fusanoa Roma per un incendio all'altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del ...

Roma - Incendio nella pineta di Castel Fusano : Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Vigili del fuoco in azione nella pineta di Castel Fusanoa Roma per un incendio all'altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e la protezione civile.

Roma - Incendio nella pineta di Castel Fusano : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – Vigili del fuoco in azione nella a Roma per un incendio all’altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e la protezione civile. L'articolo Roma, incendio nella pineta di Castel Fusano sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Ultraleggero precipita e si Incendia nel Veneziano - morto il pilota : Un Ultraleggero è precipitato nel tardo pomeriggio a Caposile, nel territorio di Musile di Piave, nel Veneziano. Nulla da fare per il pilota, che sarebbe morto sul colpo. Il velivolo è decollato dal campo di volo “Papere vagabonde” e subito è precipitato incendiandosi al primo impatto con il suolo.Continua a leggere

Incendi - allerta della Protezione Civile Sardegna : roghi a Villacidro e nel Cagliaritano : allerta ‘arancione’ della Protezione Civile della Regione sarda per gli Incendi. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo Incendio in Sardegna, che nei prossimi giorni sarà interessata da un caldo record, con picchi fino a 42 °C. Nello specifico per la giornata di domani, venerdì 13 luglio, è prevista un’allerta arancione per pericolosità alta nella zona del Campidano, di parte del ...

Alto Adige : Incendio nel bosco in Val di Vizze : Un incendio si è sviluppato nel bosco, a 1.700 metri di quota, in Val di Vizze, nella zona di Caminata, non lontano dal confine austriaco. Le fiamme hanno colpito un’area impervia, difficilmente raggiungibile. I vigili del fuoco sono impegnati nell’opera di spegnimento anche con l’impiego di un elicottero. L'articolo Alto Adige: incendio nel bosco in Val di Vizze sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio nel bosco in Val di Vizze : ANSA, - BOLZANO, 12 LUG - Un Incendio si è sviluppato nel bosco, a 1.700 metri di quota, in Val di Vizze, nella zona di Caminata, non lontano dal confine austriaco. Le fiamme hanno colpito un'area ...

Incendi - roghi nel palermitano : minacciate abitazioni : Due Incendi sono divampati in provincia di Palermo e stanno impegnando anche i mezzi aerei. Il primo in contrada Carona a Piana degli Albanesi, dove da ore stanno intervenendo oltre ai canadair anche i vigili del fuoco, i forestali e gli uomini della protezione civile. minacciate anche abitazioni. Il secondo rogo è scoppiato a Roccapalumba, nei pressi della stazione ferroviaria. A essere minacciato dalle fiamme e’ in questo caso un ...

Incendio nella notte alla Mila di Bolzano : Bolzano . allarme Incendio alle 3 di questa notte presso lo stabilimento della Mila di di via Innsbruck a Bolzano. I lavoratori che si trovavano nella struttura a quell'ora sono riusciti a lasciare l'...

Berna : Incendio nella città vecchia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maxi Incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro - 6 le auto coinvolte : avviate indagini : Catanzaro " Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro, nel quartiere Gagliano. Sei delle diverse auto parcheggiate nell'area tra via per Gimigliano e via F. Scerbo, sono state interessate ...

Mezzane di Sotto - Incendio nell'agriturismo Borgo Valfredda/ Ultime notizie : brucia il tetto - ignote le cause : Mezzane di Sotto, incendio nell'agriturismo Borgo Valfredda: in fiamme il tetto della struttura, richiesto il massiccio intervento dei pompieri per domare le fiamme.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)