In moto col fidanzato | poi l' incidente | Silvia è morta dopo 4 giorni di agonia

motoGp Germania - la classifica : Marc Marquez si conferma - ottimo Valentino Rossi - in difficoltà Dovizioso [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

motoGp - Petrucci-Lorenzo è scontro! Incrocio pericoloso tra Danilo e Jorge al Sachsenring [VIDEO] : Tra Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sul finire della gara del Sachsenring è scontro, il ‘crash’ tra lo spagnolo ed il pilota dalla Pramac Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci si scontrano durante gli ultimi giri del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota italiano nel sorpassare il rivale lo avvicina troppo ed è scontro tra i due. Dopo le recriminazioni di ieri di Lorenzo nei confronti di Petrucci, Jorge potrà ...

motoGp - pace fatta tra Valentino Rossi e Marquez? È un’illusione ottica! I due ”piloti” sono solo due piccoli tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez insieme? I due piccoli tifosi-amici, durante le qualifiche del Sachsenring, fanno ripensare alla pace mai ritrovata tra lo spagnolo ed il Dottore Valentino Rossi e Marc Marquez che chiacchierano tranquillamente al Sachsenring sono un vero e proprio miraggio per i tifosi. Eppure sul circuito tedesco è sembrato così per qualche attimo. I bimbi tifosi protagonisti di questa storia, indossando i colori dei due ...

moto finisce contro auto in sosta : passeggero 16enne in pericolo di vita : Questa notte, per cause in corso di accertamento, un 18enne di Gragnano alla guida in direzione di Sant'Antonio Abate di una Moto di grossa cilindrata sebbene non titolare della patente necessaria per ...

motoGp Germania - la griglia di partenza : emozioni e colpi di scena : MotoGp Germania – Continua il programma della MotoGp, emozioni e colpi di scena fino all’ultima curva, continua l’ottimo momento di Marc Marquez. Grazie ad un ultimo giro perfetto, il campione del mondo piazza uno strepitoso 1:20.270 che gli vale il nuovo record della pista. Niente da fare per Danilo Petrucci, costretto ad accontentarsi della seconda posizione a 25 millesimi dal leader. Completa la prima fila la Ducati ...

PRESA BASTIGLIA - CADUTA motoCICLISTI A PARATA 14 LUGLIO/ Video - gaffe tricolore invertito : Macron reagisce.. : PRESA BASTIGLIA, Macron apre la PARATA del 14 LUGLIO, Video, quante gaffe: scontro fra due MOTOCICLISTI, mentre i caccia della pattuglia acrobatica hanno invertito i colori della bandiera(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:18:00 GMT)

Francia - gaffe alla parata : tricolore invertito e incidente tra moto - : Durante la sfilata militare a Parigi, per celebrare la festa nazionale, due motociclisti si sono scontrati cadendo a terra. E i caccia hanno fatto un errore con i fumogeni disegnando in cielo i colori ...

motoGp – Terminate le FP4 al Sachsenring : Dovizioso davanti a tutti - Rossi e Marquez in difficoltà [FOTO] : Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, dietro di lui il connazionale Iannone e il compagno di squadra Lorenzo Si chiude con una Ducati davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, Andrea Dovizioso ferma il tempo sull’1:21.318 precedendo Andrea Iannone di soli ventidue millesimi. Ottima la prova dei due italiani, che precedono un indiavolato Jorge Lorenzo che ...

motoGP - Valentino Rossi : “Ripeto le stesse cose da un anno - la Yamaha non mi ascolta. I risultati non si vedono” : Valentino Rossi è letteralmente infuriato dopo il 17esimo posto ottenuto ieri nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore sta disputando una buona stagione ma quasi esclusivamente per meriti propri perché la Yamaha si mostra sempre più inferiore nei confronti delle Ducati e della Honda del Campione del Mondo. --Il centauro di Tavullia soffre questa situazione in cui non riesce a lottare per la ...

Scontro tra moto e scooter : Nicola non ce l'ha fatta : Non c'è stato nulla da fare per Nicola de Martino. Il ragazzo di 36 anni è deceduto nella mattina di venerdì 13 luglio nell'ospedale di Cardarelli di

motoGP - GP Germania 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Ducati scatenate - Lorenzo in testa! Valentino Rossi in difficoltà : Ducati letteralmente strepitose nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Le Rosse si sono scatenate nella seconda sessione al Sachsenring e hanno dato un segnale sonoro a tutta la concorrenza: per il podio ci sono anche loro. Il miglior tempo è stato firmato da Jorge Lorenzo che, dopo una problematica FP1, ha piazzato un notevole 1:20.886 nella parte finale del turno infliggendo così 25 centesimi di distacco ...

Morì in moto per colpa di una buca : condannati due dirigenti del Comune : Chiara La Mendola è morta a causa della buca presente sul manto stradale e la responsabilità è del Comune di Agrigento colpevole di non averla né riparata né segnalata. È...