Iliad sfida Ho Mobile | qual è più conveniente? Offerte e costi a confronto

PosteMobile sfida Iliad e Ho. minuti e SMS illimitati e 50 Giga : Tanti Giga per navigare durante le vacanze con la tariffa di PosteMobile che prevede 50 Giga per navigare su internet e usare i social network. Tariffa conveniente per l'estate

Wind sfida Iliad con un'offerta da non perdere : tanti minuti e giga verso tutti - Costo e dettagli : Wind sfida Iliad con un'offerta da non perdere: tanti minuti e tanti giga verso tutti Wind sfida Iliad con un'offerta da non perdere: tanti minuti e giga verso tutti - Costo e dettagli Con l'arrivo ...

Ho.mobile - Vodafone vs Iliad : prezzi e contenuti delle offerte - chi vince la sfida? : È partita la sfida a chi spara… più basso. Nei due angoli del ring ci sono Vodafone e Iliad che stanno per darsele tra ganci low cost e montanti carichi di giga. Chi vincerà? Bella domanda perché la sfida è tutt’altro che scontata. Il nuovo contendente è arrivato sul mercato negli ultimi giorni. Si chiama ho. mobile ed è l’operatore virtuale di Vodafone che con la sua mega offerta low-cost lancia il guanto ad Iliad, la compagnia francese che lo ...

Ho. Mobile - ecco il nuovo operatore virtuale di Vodafone che sfida Iliad : Ho. Mobile, il nuovo operatore virtuale di Vodafone Ho. Mobile, ecco il nuovo operatore virtuale di Vodafone che sfida Iliad Vodafone ha ufficialmente aperto la caccia a Iliad e ha deciso di farlo ...

ho. : 30GB - chiamate ed SMS illimitati a 7€ - guanto di sfida contro Iliad : Vodafone ha lanciato oggi, ho., il nuovo operatore virtuale che farà concorrenza a Iliad con la tariffa del tutto, o quasi, identica all’operatore francese Iliad. 6,99€, cioè 7€ al mese, si hanno 30GB in 4G e chiamate ed SMS illimitati. ho. mobile: offerta lancio La tariffa del nuovo operatore virtuale è attivabile fino al 31 luglio, da questa data non è ancora noto cosa accadrà, probabilmente potrebbe esserci una proroga. In ogni caso al ...

Vodafone sfida Iliad : offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già clienti - ma a che prezzo : Vodafone vuole dimostrare che Iliad non è la sola in grado di proporre offerte ricche di traffico dati e così sta proponendo una nuova offerta, chiamata Vodafone Special Unlimited, ad alcuni già clienti selezionati. L'articolo Vodafone sfida Iliad: offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già clienti, ma a che prezzo proviene da TuttoAndroid.

Fastweb lancia la sfida a Iliad e migliora e allarga la sua offerta mobile aumentando i GB : Fastweb apre il quinto capitolo della sua campagna #nientecomeprima presentando le nuove offerte dedicate al mobile: ecco Fastweb mobile Base, mobile Voce, mobile Giga e mobile Freedom, già attivabili online e nei negozi dell'operatore. L'articolo Fastweb lancia la sfida a Iliad e migliora e allarga la sua offerta mobile aumentando i GB proviene da TuttoAndroid.

Kena sfida Iliad : 20GB e tanti minuti a soli 5 euro : Kena, operatore low cost di TIM, lancia il piano tariffario Kena Power, che per soli 5 euro al mese offre tanti minuti, SMS e 20GB di Internet Kena Power offre 1000 minuti, 50 SMS e 20GB al prezzo più inferiore mai visto, anche di iliad Kena Mobile, operatore low cost di TIM che si appoggia alla […]

Operatori telefonici - Iliad lancia la sfida in Italia : “Così rompiamo l’equilibrio” : Prima la copertura di rete con un portafoglio di frequenze 3G e 4G acquistato per 450 milioni di euro da Wind Tre, poi i primi store in ristrutturazione e adesso lo sbarco su Facebook e Twitter: Iliad sta arrivando in Italia e punta ad assestare un colpo forte al mondo della telefonia Italiana. Diventati famosi in patria per le offerte low cost, i francesi sono pronti a replicare la stessa strategia anche da noi con un portafoglio di offerte ...

Operatori telefonici la sfida di Iliad : "Così rompiamo l'equilibrio" : Quindi, l'idea è di replicare il modello internazionale anche da noi? "Iliad non nasce oggi: è un gruppo con una storia consolidata nella telefonia con clienti in tutto il mondo, il solo operatore ...