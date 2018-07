Il via al Mof | Marchesato Opera Festival | che celebra l' eccezionalità di Bach

Al via 'Ridisegniamo l'emofilia' campagna social per i pazienti : L'emofilia A è una patologia ereditaria che colpisce circa 320 mila persone in tutto il mondo, di cui più di 4 mila in Italia, caratterizzata da un'alterazione del processo della coagulazione che può comportare sanguinamenti incontrollati spontanei o causati da traumi di lieve entità. ...