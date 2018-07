Il taglio delle pensioni d' oro da 4 000 euro sembra non piacere alla Lega

Sì della Camera al taglio dei vitalizi : festa M5s - i dubbi delle opposizioni : Via libera dell'ufficio di presidenza di Montecitorio al taglio dei vitalizi degli ex deputati. I Cinquestelle festeggiano, mentre le opposizioni avanzano dubbi di costituzionalità -

Rincari per alcuni servizi delle Poste : eccoli nel dettaglio : Dal 3 luglio sono entrati in vigore i Rincari per alcuni servizi delle Poste, come inviare lettere o plichi. Diverse voci

taglio delle pensioni d'oro dai 5mila euro in su - un risparmio di appena 120 milioni : ecco come arrivare a un miliardo di euro : Per fare un certo tipo di risparmio sulle cosiddette pensioni d'oro non basta tagliare quelle oltre i 5mila euro netti. Per questo il gruppo di lavoro incaricato da Di Maio di valutare l'intervento e ...

Tria : reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in un'intervista a Bloomberg. "Una maggiore crescita economica - spiega il ministro - deve venire dalla graduale attuazione del programma ...

Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo" : Il ministro dell'Economia: "La nostra discontinuità con i governi non riguarderà il livello del deficit, ma piuttosto il mix di politiche"

Tria : reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in un'intervista a Bloomberg . "Una maggiore crescita economica - spiega il ministro - deve venire dalla graduale attuazione del programma ...

Giovanni Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse vanno di pari passo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato di reddito di cittadinanza, taglio delle tasse, deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse devono "andare di pari passo" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la ...

Tria : "Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse andranno di pari passo" : "Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno "di pari passo" perché "sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica". Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, infatti, in un'intervista a Bloomberg riferendosi alla legge finanziaria del 2019, sostiene che la "maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse si faranno insieme” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passi e si faranno dunque insieme: "Devono andare di pari passo, in quanto sono misure necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica. Una maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo e tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e ...

Tria : «Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo» : ... ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. «Una maggiore crescita economica - spiega il titolare di Via XX Settembre - deve venire dalla graduale attuazione ...

Tria : reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno 'di pari passo' perché 'sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica'. Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. 'Una maggiore crescita economica - spiega - deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo'. Per Tria questo 'richiede di agire sia ...

Governo - il ministro Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo” : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno “di pari passo” perché “sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giovanni Tria in un’intervista a Bloomberg. “Una maggiore crescita economica – spiega – deve venire dalla graduale attuazione del programma di Governo”. Per Tria questo “richiede di agire sia ...

Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse di pari passo" : MILANO - Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno insieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. 'Devono andare di pari passo, in quanto sono' misure 'necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica'. 'Una maggiore crescita ...

Tria : reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno 'di pari passo' perché 'sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica'. Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. 'Una maggiore crescita economica - spiega - deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo'. Per Tria questo 'richiede di agire sia ...