Il presidente Macron | Salvini  Putin e Maradona in tribuna |   il tifo sugli spalti Le

Vertice Nato - alleati smentiscono Trump sulle spese/ Conte chiede lo sconto - Macron-Merkel vs presidente Usa : Trump minaccia gli alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al Vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Conte-Macron - l'intesa segreta : il presidente francese da papa - poi incontro riservato col premier : Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti'. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal ...

Conte-Macron - l'intesa segreta : il presidente francese da papa - poi incontro riservato col premier : CITTÀ DEL VATICANO - Ignaro che Salvini sta ancora menando fendenti accusandolo di non volersi portare i migranti in Francia, Macron riponde volentieri a tutte le domande, anche quelle fuori...

Il Papa accoglie Macron. Proprio il presidente che non accoglie nessuno : Le vie del Signore si sa sono infinite. Dunque mai stupirsi di nulla. Neanche di un Emmanuel Macron pronto a presentarsi in Vaticano per farsi insignire del titolo di protocanonico d'onore del Capitolo lateranense. In fondo si tratta di un titolo riconosciuto da quattro secoli a qualsiasi Capo di Stato francese pronto a infischiarsene della tradizionale laicità francese. Così han già fatto Charles De Gaulle, Valery Giscard d'Estaing, Jacques ...

Macron è al minimo della sua popolarità : il 58% dei francesi si dice insoddisfatto del presidente : In forte calo la popolarità del presidente francese Emmanuel Macron e quella del premier Edouard Philippe nel sondaggio mensile IFOP-Journal du Dimanche. Difficile, in casi simili, capire cosa abbia pesato sui giudizi. La reazione tardiva del capo dello stato alla situazione dell'Aquarius? O la rampogna al liceale a margine della cerimonia che commemora l'Appello del 18 giugno? O la classica tendenza per cui dopo un periodo di grazia, le ...

Migranti - Salvini : «Macron arrogante - apra i porti». Il presidente francese : sanzioni a chi non accoglie rifugiati : Il ministro dell’Interno: «Macron la smetta con gli insulti e smetta di respingere uomini, donne e bambini a Ventimiglia». Il capo dell’Eliseo: «Sì a sanzioni a Paesi che beneficiano della solidarietà dell’Ue ma rifiutano accoglienza»

Scontro tra Macron e Di Maio. Il presidente francese : "Populisti come la lebbra". Il vicepremier : "Offensivo e ipocrita su Ventimiglia" : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

MACRON SGRIDA LO STUDENTE/ Video - “Manu? Chiamami signore - imbecille” : la satira sul presidente : MACRON striglia lo STUDENTE, Video, “Manu? Chiamami signor Presidente e non fare l’imbecille”. Il siparietto in occasione della chiusura della cerimonia ufficiale al Mont-Vale’rien(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Aquarius - vertice Macron-Conte/ presidente Francia : “su Italia peso migranti - ci vogliono risposte Ue” : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Oggi Conte a Parigi per incontrare il presidente francese Macron : Oggi Conte a Parigi per incontrare il presidente francese Macron Al centro del vertice il tema dei migranti e in particolare quello dei soccorsi Continua a leggere L'articolo Oggi Conte a Parigi per incontrare il presidente francese Macron proviene da NewsGo.

