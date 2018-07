Il piano Trump-Putin contro l’Europa

Brexit - Trump : piano May danneggierà Usa : 0.51 Il piano 'soft' della premier Theresa May per la Brexit "ucciderà" futuri possibili accordi commerciali tra il Regno Unito e gli Usa. Così Trump in un'intervista al Sun durante la sua visita a Londra,stando alle anticipazioni diffuse via Twitter dall'autore del pezzo, Tom Newtown Dunn. "Con un accordo come quello,noi dovremmo avere a che fare con l'Unione europea anziché col Regno Unito e ciò ucciderebbe l'intesa",ha ammonito."Avrei agito ...

Trump e il piano Venezuela. "Pronti all'azione militare" : Nel giorno della celebrazione dell'indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio scorso, l'agenzia statunitense Ap informava il mondo che Donald Trump aveva fatto pressione, nell'agosto del 2017, su alcuni suoi stretti collaboratori oltre che sul presidente uscente della Colombia, Manuel Santos, affinché si preparasse un intervento militare contro la dittatura genocida del Venezuela di Maduro. Un soggetto che, per la cronaca, da quando nel 2013 si ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44%. Pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump , svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi giorni ...

Borse - lunedì nero : Milano -2 - 44% : pesa il nuovo piano Trump sui dazi : Borse europee fortemente negative dopo i piani dell'amministrazione Trump, svelati dal Wall Street Journal, per frenare l'avanzata della Cina nei settori ad alta tecnologia. E questo a pochi...

Lunedì nero per le Borse - pesa nuovo piano Trump anti-Cina. -2 - 4% Milano : La guerra dei dazi e il timore di un nuovo giro di vite sul comparto tecnologico da parte degli Usa hanno penalizzato i listini. Piazza Affari è stata la peggiore insieme a Francoforte. Lo spread è risalito in area 251 punti. A Milano in caduta libera Prysmian dopo il profit warning ...

Bimbi in gabbia - Trump : “Terremo unite famiglie migranti”/ Usa - il piano Ryan risolverà la situazione? : Papa Francesco ha bacchettato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Immorale separare i figli”. Oggi l'annuncio del voto per tenere uniti i bambini con i loro genitori(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:08:00 GMT)

FINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron : Le scelte protezionistiche di Trump e la risposta cinese aprono alla Germania la via della recessione. Ecco cosa deve fare l'Italia per salvare il suo export. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. CingolaniM5S-LEGA/ Articolo 81, la tentazione (da evitare) di un referendum sull'euro, int. a A. Mangia

Tendopoli nel deserto per i figli di clandestini. Ecco il piano di Trump : Il presidente americano Donald Trump ha autorizzato la realizzazione di una mega-Tendopoli in una remota cittadina texana, al fine di risolvere il problema dei minori non accompagnati. In tale area verranno accolti i figli degli immigrati irregolari. Gli arresti di migliaia di messicani giunti di nascosto negli Stati Uniti hanno avuto, come principale conseguenza, centinaia di bambini separati dai rispettivi genitori.A causa del sovraffollamento ...

Trump e l’Iran : la verità è che non c’è un piano B : Lunedì 21 maggio gli Stati Uniti hanno annunciato la nuova strategia delineata dal presidente Donald Trump per l’Iran. A illustrarne i dettagli è...

MO : amministrazione Trump svelerà piano pace in giugno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

“Immigrati sono animali” : scoppiano le polemiche dopo frase Trump : “Immigrati sono animali”: scoppiano le polemiche dopo frase Trump “Immigrati sono animali”: scoppiano le polemiche dopo frase Trump Continua a leggere L'articolo “Immigrati sono animali”: scoppiano le polemiche dopo frase Trump proviene da NewsGo.

'Immigrati sono animali' : scoppiano le polemiche dopo frase Trump : Donald Trump ha definito "animali" certi immigrati illegali. "Noi espelliamo gente dal Paese, non potete credere a che livello sono malvagi", ha detto attaccando le città californiane che rifiutano di ...

Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran : "Vuole abbattere il regime degli ayatollah" : La decisione che può cambiare il volto del Medio Oriente è stata presa. Ora si tratta di preparare il terreno con gli alleati europei perché non si consumi una rottura irreparabile. Per Donald Trump è iniziata la settimana più calda in politica estera della sua presidenza. Il 12 maggio, l'annuncio ufficiale dell'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano del 2015. Due giorni dopo, ...