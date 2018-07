Il Mondiale è finito e adesso?

Finito il Mondiale - torna la Serie A il primo gol dell Inter è di Lautaro. Poker del Napoli - Belotti ne fa 5 : ROMA - Sta per calare il sipario su Russia 2018 , con la finale fra Francia e Croazia che si contendono domenica la Coppa del Mondo, ma le attenzioni degli appassionati di pallone di casa nostra sono già sui club del cuore. Senza soluzione di continuità, infatti, la rassegna iridata passa il testimone alla stagione del ...

Il Mondiale finito prima per colpa nostra e di Ronaldo : Eravamo stati così bravi. L'assenza dell'Italia ci aveva costretto a interpretare il mondiale perfetto, praticamente senza sbavature. Molta analisi logica, rari insulti tra diversi schieramenti tattico-tecnici. Ci eravamo divisi tra le varie nazionali presenti, avevamo tifato per questa o per quella. Ci eravamo appassionati per le partite più improbabili, avevano trepidato per il povero Salah, qualcuno aveva scommesso, come grande sorpresa, ...

Infortunio Cavani / Stiramento alla coscia e Mondiale finito per il Matador? : Infortunio Cavani, Stiramento alla coscia e Mondiale finito per il Matador? Oscar Washington Tabarez e l'Uruguay tremano dopo la splendida vittoria agli ottavi contro il Portogallo di Cr7.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 22:19:00 GMT)

Russia 2018 : Mondiale finito per il portiere della Tunisia : Mondiale finito per Mouez Hassen, portiere della Tunisia, infortunatosi alla spalla sinistra nei primi minuti della partita di ieri sera, persa per 2-1 contro l’Inghilterra. Il giocatore, riferisce il team, ha riportato la dislocazione dell’articolazione. Hassen si era scontrato con Jesse Lingard al 5′ del match giocato a Volgograd. Ma era rimasto in campo fino al 15′, riuscendo anche a compiere un intervento miracoloso ...

