Il divide et impera di Xi sull' Ue Sulla Cina si gioca il futuro I legami di Pechino con

affaritaliani

: @Comunardo Me lo chiedo anch’io forse il divide et impera non ha limiti - 57_Eliogabalo : @Comunardo Me lo chiedo anch’io forse il divide et impera non ha limiti - Alessan98276380 : @pdnetwork @TNannicini avete diviso, messo zizzania per 5 anni tra gli italiani con politiche chiaramente antitalia… - BordignonAngelo : RT @EntropicBazaar: Il multiculturalismo ha un unico senso strutturale: -unire per dividere, dividere per regnare. DIVIDE ET IMPERA -

(Di domenica 15 luglio 2018) Il 7 e 8 luglio 2018 si è tenuto a Sofia, in Bulgaria, il settimo meeting trae i cosiddetti “16+1”, gruppo di Paesi europei composto dal blocco dei “CEEC” (Central and Eastern European Countries), più quelli Balcanici e Baltici, che hanno deciso di unirsi in questo format innovativo con la Repubblica Popolare Cinese Segui su affaritaliani.it