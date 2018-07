Il curioso moto di Urano ha una spiegazione

MotoGP - Marc Marquez : “curioso festeggiare più la caduta di un pilota che la vittoria di un altro” : Il tema è sempre lo stesso: tifo o non tifo. Al Mugello, nel corso del GP d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Marc Marquez non ha portato a casa punti, in compenso i fischi nei suoi confronti non sono mancati. In questo senso, quando lo spagnolo, in lotta per la vittoria, è scivolato alla curva 10, i festeggiamenti sono stati diversi ed hanno colpito l’attenzione del campione del mondo in carica. “Mi ...

